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Центробанк останется без прибыли в течение трех лет
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Центробанк останется без прибыли в течение трех лет
Экономика, 15:40
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Центробанк останется без прибыли в течение трех лет
Центробанк не будет получать прибыль в 2017–2019 годах, следует из материалов к проекту бюджета на 2018–2020 годы. На рост расходов ЦБ может повлиять санация ФК «Открытие», говорит эксперт
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России не планирует получать чистую прибыль в течение трех лет, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы, которая есть в распоряжении РБК.

ЦБ стабильно показывал прибыль с 1999 года, но в прошлом году она начала сокращаться и должна трансформироваться в убыток по итогам 2017 года, оценивал ранее Минфин.

«По результатам деятельности в 2017–2019 годах Банк России не планирует получение прибыли», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-20 годы.

Минфин не рассчитывает на перечисление этой прибыли в бюджет в следующие три года. Соответственно, «горизонт» плановых убытков ЦБ продлен еще на год — ранее Минфин закладывал отрицательный финансовый результат ЦБ в 2017 и 2018 годах. Пресс-служба Банка России пока не ответила на запрос РБК.

В этом году федеральный бюджет получил от Центробанка 39,2 млрд руб. По закону ЦБ в 2016 и 2017 годах перечисляет в бюджет 90% своей прибыли по итогам соответствующего предыдущего года (до этого норматив перечисления составлял 75%). Прибыль ЦБ в 2016 году составила 43,7 млрд руб.

Основной источник доходов для Центробанка — кредиты банкам и переоценка валютных резервов, говорит заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. Впрочем, по закону о регуляторе получение дохода не является для него основной задачей, его ключевые цели — контроль за инфляцией и надзор за банками. Отсутствие прибыли ЦБ Минфин ранее объяснял структурным профицитом ликвидности в банковском секторе — в таких условиях банкам не нужно брать кредиты у ЦБ.

Возможный убыток ЦБ в 2017 году — это «труднопрогнозируемая вещь», которая зависит от конъюнктуры, процентных ставок, курса рубля, рассуждает Хромов. Несколько десятков миллиардов рублей потенциальной прибыли ЦБ — незначительная сумма для Минфина, поэтому в бюджете ее решили не планировать, считает он.

ЦБ публикует финансовую отчетность раз в год. В 2016 году, как сообщал (.pdf) регулятор, его прибыль сократилась в 2,6 раза — с 112,5 млрд руб. годом ранее до 43,7 млрд руб.

Процентные доходы, на которые в 2016 году пришлось более 80% общих доходов ЦБ, снизились в два с лишним раза — до 355 млрд руб. Процентные расходы, наоборот, выросли.

Центробанк может получить убытки и от санации ФК "Открытие", отмечает Хромов: «Доходов точно не будет, в худшем случае будут какие-то убытки, если санация завершится неудачно и активов не соберет». В конце августа ЦБ объявил о санации ФК «Открытие» через новый механизм, по которому санатором выступает сам регулятор (раньше оздоровление осуществлялось через кредит с участием Агентства по страхованию вкладов).

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Центробанк , Минфин , прибыль , бюджет
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