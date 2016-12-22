В 2016 году 80% госконтрактов в России достались 3% поставщиков

На российском рынке госзаказа доминирует узкий круг крупных поставщиков, констатировали эксперты ЦСР. Сам рынок при этом сильно децентрализован и почти не подвержен влиянию федерального центра

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Центр стратегических разработок, возглавляемый бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, провел исследование рынка госзаказа в регионах. Отчет опубликован на сайте центра.

Эксперты пришли к выводу, что на рынке государственного заказа доминирует узкий круг крупных системных поставщиков: в целом по России 80% стоимости всех госконтрактов получили только 2,98% компаний, боровшихся за право реализовать государственный заказ.

«Принципиально то, что доминирование крупных поставщиков свойственно всем субъектам Российской Федерации», — говорится в докладе ЦСР.

Доля крупных поставщиков, получивших подавляющее число госконтрактов, варьируется в зависимости от региона: от 2,05% в московском регионе до 12,86% в Северной Осетии. «Медиана в 5% подтверждает: в регионах госзаказ концентрируется у крупных поставщиков», — отмечают авторы доклада.

Аналитики ЦСР отмечают, что хотя публичные торги, аукционы и конкурсы остаются «гарантом добросовестной конкуренции», конкурентные процедуры отбора обесцениваются, превращаясь в квазиторги, которые подменяют публичное состязание «серыми технологиями борьбы за долю на рынке».

Число контрактов, заключенных в 2016 году по итогам несостоявшихся торгов, составляет 34% от всех госконтрактов, или 1,8 трлн руб. в денежном выражении, указывают эксперты, а в 26 регионах сумма контрактов по несостоявшимся торгам превышает 50%.

Рекордсменами по этому показателю стали Ингушетия, где число контрактов, заключенных по итогам несостоявшихся торгов, достигло 80,83%, Мордовия, где этот показатель составил 78,27%, и Чеченская Республика с показателем в 70%. Наименьшую долю контрактов по итогам несостоявшихся торгов имеют Татарстан (13,49%) и Москва (16,16%).

Эксперты ЦСР предостерегают, что публичные торги не должны прекращаться в рутинную, обязательную при каждых закупках, процедуру, — в этом случае они неизбежно формализуются и девальвируются. Прямые закупки могут выступать альтернативой формальным торгам, однако сфера их применения должна быть четко очерчена, считают авторы доклада.

Всего в 2016 году по решению правительства было заключено и зарегистрировано в ЕИС (Единая информационная система, официальный портал с данными госзакупок) контрактов на общую сумму 8 млрд 228 млн руб., что составляет около 0,15% от общей суммы всех заключенных в России госконтрактов. При таких абсолютных объемах контракты, заключенные по указанию правительства, не оказывают серьезного влияния на деловой и инвестиционный климат в регионах и не влияют на структуру рынка госзаказа в целом, говорится в исследовании.

«В конечном счете инвестиционный и деловой климат на местах определяют сами субъекты Российской Федерации. Региональные и муниципальные власти и их заказчики несут ответственность за итоговые показатели контрактации», — заключают эксперты.

В июле 2017 года Минфин подсчитал, что более 94% закупок госкомпаний и госпредприятий осуществляется на неконкурентной основе. По данным мониторинга, проведенного ведомством, за первые шесть месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года резко — на 35% — вырос объем госзакупок, осуществленных у единственного поставщика.