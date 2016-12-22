В Минфине задумались о слиянии Резервного фонда и ФНБ

В Минфине задумались о возможности слияния суверенных фондов — Резервного и ФНБ. Эта идея потребует изменений в законодательстве и пока не предлагалась правительству, заявил глава Минфина Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в его ведомстве обсуждается идея полного отказа от дальнейшего пополнения ФНБ и консолидации средств суверенных фондов, передает «РИА Новости».

«Ситуация, которая была изначально заложена в Бюджетный кодекс по наличию двух суверенных фондов, она, конечно, изменилась. Цены на нефть сократились, и мы сейчас не пополняем фонды. Те пополнения, которые у нас в этом году будут осуществлены, пойдут на восстановление Резервного фонда в следующем году — 623 млрд руб. В этой связи важно и нужно думать о том, насколько целесообразно сохранение нормы, сверх которой будет пополняться Фонд национального благосостояния», — сказал Силуанов в ходе встречи министров финансов стран БРИКС.

Правительство на заседании в прошлый четверг, 15 июня, одобрило поправку в Бюджетный кодекс, исключающую нормы о нормативной величине Резервного фонда РФ, по достижении которой согласно существующему бюджетному правилу власти начинают пополнять ФНБ. Оба этих фонда были созданы в 2008 году путем разделения Стабилизационного фонда РФ, куда власти направляли дополнительные нефтегазовые доходы от роста цен на углеводороды.

Резервный фонд является источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. ФНБ же создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Министр подчеркнул, что принятые ранее решения по инвестированию средств ФНБ должны быть выполнены.

«Мы считаем, что те решения, которые были приняты по Фонду национального благосостояния по инвестированию в инфраструктурные проекты, они должны быть выполнены. Но другая оставшаяся часть ФНБ — это тот же самый источник для финансирования расходов федерального бюджета, такие же средства, как и Резервный фонд. Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих резервных фондов для того, чтобы создать единый объем финансирования ресурсов источников дефицита бюджета», — сказал он.

Силуанов отметил, что слияние суверенных фондов России потребует изменений законодательства, но с правительством такая идея не обсуждалась — дискуссия идет только внутри Минфина.

Идею объединения Резервного фонда с ФНБ высказывал бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Их отдельное существование он называл нецелесообразным. «Управляются они [фонды] практически одинаково, за исключением небольшой доли, которая направлена на внутренний рынок», — подчеркивал он.

В 2016 году объем Резервного фонда сократился в 3,7 раза по сравнению с 2015 годом (972,1 млрд против 3,6 трлн руб.). По состоянию на 1 июня его размер составляет 932 млрд руб. (1,1% ВВП). Объем ФНБ на ту же дату составил 4,2 трлн руб. (4,8% ВВП), следует из материалов Минфина.

Несмотря на неоднократные предупреждения Минфина об исчерпании Резервного фонда в 2017 году, в правительстве преобладает позитивный настрой. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме пообещал, что до конца этого года фонд не будет исчерпан.

«Нам удается держать дефицит бюджета на приемлемом уровне. Основным источником покрытия дефицита является Резервный фонд, деньги которого теоретически должны были закончиться к концу этого года. Но этого не произойдет: мы заработали больше, чем планировали», — сообщил Медведев, добавив, что «правительство продолжит действовать в том же направлении».

На прошлой неделе премьер поручил Минфину увеличить Резервный фонд на 4,6 млрд руб. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что средства будут перечислены за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на 1 января 2017 года.​