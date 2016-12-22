Потребительская активность россиян ускорилась до максимума за три года

Рост розничной торговли дошел до уровня, которого не мог достичь с конца 2014 года. На это повлияли рост кредитов, поздний урожай и проблемы в банковском секторе, считают аналитики

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Оборот розничной торговли по итогам сентября вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в опубликованном в среду, 18 октября, отчете Росстата (.pdf). Хотя по сравнению с августом он и сократился на 0,5%, рост в годовом выражении оказался самым высоким с декабря 2014 года (тогда товарооборот увеличился на 5,1%).

Потребительская активность, сильнее остальных макроэкономических показателей пострадавшая от кризиса и ослабления рубля, начала показывать положительную динамику только во втором квартале этого года (до этого она падала на протяжении двух с лишним лет). Впрочем, это не помогло ей показать плюс по итогам первого полугодия — за январь—июнь розничная торговля сократилась на 0,3%. А за третий квартал с учетом сильных данных сентября она выросла на 2% (всего с начала года на 0,5%).

Статистика за сентябрь значительно превысила ожидания аналитиков (консенсус-прогноз Bloomberg составлял 2,1%), но потребление финансируется не за счет роста доходов, а благодаря кредитованию, пишет в своем обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В реальном выражении доходы россиян в сентябре в очередной раз сократились, засвидетельствовал Росстат, — на 0,3% (с начала года на 1,2%). Домохозяйства «больше стали полагаться на розничные кредиты, рост которых в сентябре составил 8,7% год к году и, возможно, составит 10–12% к концу этого года», указывает Орлова.

«Каких-то очевидных причин для оживления в секторе розничной торговли нет. Доходы продолжают стагнировать, а потребление поддерживается во многом расширением кредита и проеданием сбережений», — отмечает председатель совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тремасов. При анализе роста потребительской активности в месячном выражении «особого ускорения не видно», добавляет он.

Экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков полагает, что рост потребительской активности в сентябре связан с поздним урожаем этого года из-за холодов. Возможно, в этом году домашние хозяйства делают продуктовые заготовки позже, чем в прошлом, поэтому возникает эффект низкой базы, допускает он. Рост на 3,1% — «это во многом эффект базы, так как прошлый сентябрь был достаточно слабым», подтверждает Тремасов.

Еще одна особенность нынешнего всплеска спроса — влияние проблем банков. Орлова пишет, что волнения из-за санаций крупных банков могли «заставить вкладчиков расходовать свои сбережения на товары длительного пользования». Депозиты с июля снизились на 0,4%, хотя это, впрочем, и не отличается от прошлогоднего тренда, признает она.

Рост в районе 3% можно ждать и в следующие месяцы, рассуждает Исаков. Роль продовольствия в потребительской активности снизится, но будет восстанавливаться спрос на непродовольственные товары, который и вытянет общую статистику на ожидаемый уровень, объясняет он. Минэкономразвития ждет роста оборота розничной торговли на 1,2% по итогам года с ускорением до 3% и более в следующую трехлетку, говорится в целевом варианте прогноза ведомства.