Правительство зарезервировало 1 трлн руб. на оборону, космос и экономику

В проекте бюджета на 2018–2020 годы более 1 трлн руб. зарезервировано на «отдельные мероприятия» в сфере обороны, безопасности и космоса, а также на проекты в экономике. Распределять их можно без поправок в бюджет

Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство на заседании в понедельник утвердило проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. По сравнению с летними проектировками, о которых писал РБК, существенно улучшился прогноз по доходам, не связанным с нефтью и газом, и это, в свою очередь, позволило заложить больше расходов без какого-либо увеличения бюджетного дефицита.

Доходов еще больше

Общие доходы бюджета в 2018 году окажутся на 523 млрд руб. больше, чем предполагалось в конце июня, в 2019–2020 годах — на 448 млрд руб. больше, следует из материалов Минфина. В результате расходную часть тоже удалось увеличить — на 293 млрд, 221 млрд и 315 млрд руб. соответственно (по сравнению с июньскими параметрами). На траекторию сокращения бюджетного дефицита это никак не повлияло: по итогам 2018 года дефицит снизится до 1,4% ВВП (в текущем году Минфин ожидает около 2% ВВП), а в 2019–2020 годах дефицит установится в пределах 1% ВВП, что согласуется с новым бюджетным правилом. По нему бюджетный дефицит не может превышать объема годовых расходов на обслуживание госдолга.

Прогнозируемый рост нефтегазовых доходов отражает ожидания по росту поступлений НДС, налога на прибыль и акцизов «в связи с ожидаемым улучшением экономической динамики», говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Минфин также выделяет эффект от мер по улучшению администрирования и собираемости налогов и отдельных решений по «мобилизации доходов», таких как увеличение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо. Эти акцизы будут повышены на 50 коп. с января 2018 года и еще на 50 коп. с июля 2018-го, рассказал в понедельник министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, Минфин в очередной раз учел в прогнозе бюджетных доходов выплату госкомпаниями дивидендов не менее 50% чистой прибыли (в этом году «Газпром», «Транснефть», «Россети», Сбербанк заплатили меньше этого норматива, а «Роснефтегаз» вообще не платил дивиденды по итогам 2016 года, не считая перечисления выручки от приватизации части «Роснефти»).

Впрочем, несмотря на номинальный рост доходов, по отношению к ВВП они будут постепенно сокращаться — с 15,9% ВВП в 2017 году до 15,6% в 2018 году, 15,1% в 2019 году и, наконец, 14,8% в 2020 году.

Скачок госдолга

Минфин будет меньше полагаться на внутренние заимствования для финансирования дефицита: в 2018 году чистое привлечение средств на рынке ОФЗ составит 868 млрд руб., в 2019 году — примерно столько же. В 2018 году основным источником покрытия бюджетного дефицита будет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого планируется забрать 1,11 трлн руб. — это закроет 84% дефицита. Но в последующие два года ФНБ уже почти не будет тратиться, и в 2020 году придется занять на внутреннем рынке в чистом виде 1,34 трлн руб. — разместить ОФЗ на 1,95 трлн руб. и погасить на 606 млрд руб.

Антон Силуанов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Госдолг номинально будет расти: верхний предел госдолга (внутренний плюс внешний) только в 2018 году увеличится на 2,7 трлн руб. (по сравнению с ожидаемым объемом госдолга на конец 2017-го), а с конца 2018 года по конец 2020-го увеличится еще на 2,5 трлн руб., следует из законопроекта Минфина, размещенного в понедельник на regulation.gov.ru, и базового прогноза Минэкономразвития по курсу доллара. Это связано прежде всего со скачком предоставленных госгарантий в иностранной валюте в 2018 году — с $51,8 млрд до $71 млрд. Правительство планирует впервые предоставить гарантии по обязательствам Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) — сразу на $20 млрд в 2018 году (в предыдущем трехлетнем бюджете на 2017–2019 годы таких гарантий запланировано не было, общий объем валютных госгарантий ежегодно ограничивался суммой в $1,2 млрд). «Мы ожидаем существенное увеличение объема поддержки несырьевого экспорта, предоставляемого группой РЭЦ в целом и ЭКСАР в частности. Таким образом, необходимо увеличивать страховую емкость — именно этим вызвана необходимость дополнительного финансирования», — объясняет представитель Российского экспортного центра (ЭКСАР входит в группу РЭЦ).

Тем не менее уровень госдолга к ВВП к началу 2021 года составит только 16,2% — меньше, чем закладывалось в бюджете 2017–2019 годов (16,8% ВВП на конец 2019 года).

Резервы на оборону, космос и экономику

На предстоящую трехлетку правительство зарезервирует в общей сложности 1,53 трлн руб. бюджетных ассигнований (без учета секретной части бюджета), которые можно будет распределять без поправок в закон о бюджете. Это в два раза больше, чем было зарезервировано в предыдущем трехлетнем бюджете, следует из сопоставления представленного законопроекта Минфина с законом о бюджете на 2017–2019 годы. Такая большая разница связана прежде всего с предложенным резервированием на 2018 год 111,7 млрд руб., а также 58,8 млрд и 61,3 млрд руб. на 2019 и 2020 годы (только по открытой части бюджета) на решения президента и правительства «по обеспечению отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, национальной безопасности, исследования и использования космического пространства, правоохранительной деятельности, развития оборонно-промышленного комплекса и мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия». Кроме того, 151,8 млрд, 294,7 млрд и 400,6 млрд руб. (на 2018–2020 годы) будут зарезервированы по разделу «Национальная экономика» — они могут быть распределены по решениям президента России.

Среди новых оснований для распределения бюджетных средств без поправок в закон (на уровне так называемой сводной бюджетной росписи) — возможность распределить 18,1 млрд руб. в сумме за три года «на оказание международной помощи развитию, выполнение обязательств Российской Федерации перед иностранными государствами, международными организациями и форумами по решениям правительства» и 12 млрд руб. — на госпрограмму по социально-экономическому развитию Арктики. Именно такая цифра называлась в июньской публикации РБК о том, что правительство задумалось о сокращении расходов на программу по развитию Арктики в 17 раз.