Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,84 EUR Нал. 69,62 68,97 USD Бирж. 58,11 +0,42 EUR Бирж. 69,42 +0,51 USD ЦБ. 57,62 +0,09 EUR ЦБ. 68,75 +0,17 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2059,08 +0,26% РТС 1119,14 -0,38% Brent 55,39 -0,16% DJIA 22334,84 +0,30% Nasdaq 6454,24 +0,09% FTSE 7253,28 +0,52%
Правительство зарезервировало 1 трлн руб. на оборону, космос и экономику
Лента новостей
Кириенко рассказал политтехнологам о приоритетах на выборах президента 21:23, Политика Трамп и Си Цзиньпин договорились усилить давление на КНДР 21:23, Политика Минобороны объяснило перелет Ил-76 через границу Литвы «грозовым фронтом» 21:18, Политика На «Крестовском» перед матчем «Зенита» потекла крыша 21:14, Спорт У Siemens появились сложности в процессе о поставках турбин в Крым 21:08, Бизнес Дуров ответил на обвинения бывшего топ-менеджера «ВКонтакте» 21:07, Общество Стало известно имя пособницы арестованного за хищения замглавы ФСИН 20:56, Общество Глава украинского канала назвал завышенным бюджет на трансляцию ЧМ-2018 20:54, Общество Декларацию Трампа о реформе ООН поддержали 130 стран 20:41, Политика В центре Луганска подорвали памятник десантникам 20:38, Общество Тиньков потребовал от блогеров Nemagia 500 тыс руб. 20:37, Общество На Украине ликвидировали дорожную полицию 20:16, Общество Бывший участник КВН пожаловался на «цензурные фильтры» 20:08, Политика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Уфа». Онлайн 20:00, Спорт «Угроза преувеличена»: иностранные СМИ об учениях «Запад-2017» 19:57, Политика Долг «ФК Открытие» перед ЦБ превысил 1 трлн руб. 19:55, Финансы В центре Москвы столкнулись пять автомобилей 19:54, Общество Замминистра образования Каганов покинул свой пост 19:41, Общество Суд в Лондоне принял иск бывшего топ-менеджера «ФосАгро» к холдингу 19:29, Бизнес В России в 2018 году начнется пилотный проект по маркировке сигарет 19:28, Бизнес Военные рассказали о реакции Путина на учения «Запад-2017» 19:24, Политика Суд отклонил иск племянницы пропавшего в СССР шведского дипломата к ФСБ 19:18, Общество Состоялось первое заседание экспертного совета Премии РБК 19:13, Бизнес В Госдуме и Совфеде ответили на слова Бурджанадзе о планах ЦРУ по России 19:06, Политика В МВФ оценили потери мировой экономики от коррупции 19:04, Экономика В Одессе после приговора по делу о беспорядках 2 мая начались потасовки 18:51, Политика Капитан «Спартака» ответил на обвинения в «сливе» тренера 18:40, Спорт Минтранс отправил мегапроект РЖД «Евразия» на доработку 18:36, Бизнес
Правительство зарезервировало 1 трлн руб. на оборону, космос и экономику
Экономика, 21:36
0
Правительство зарезервировало 1 трлн руб. на оборону, космос и экономику
В проекте бюджета на 2018–2020 годы более 1 трлн руб. зарезервировано на «отдельные мероприятия» в сфере обороны, безопасности и космоса, а также на проекты в экономике. Распределять их можно без поправок в бюджет
Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство на заседании в понедельник утвердило проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. По сравнению с летними проектировками, о которых писал РБК, существенно улучшился прогноз по доходам, не связанным с нефтью и газом, и это, в свою очередь, позволило заложить больше расходов без какого-либо увеличения бюджетного дефицита.

Доходов еще больше

Общие доходы бюджета в 2018 году окажутся на 523 млрд руб. больше, чем предполагалось в конце июня, в 2019–2020 годах — на 448 млрд руб. больше, следует из материалов Минфина. В результате расходную часть тоже удалось увеличить — на 293 млрд, 221 млрд и 315 млрд руб. соответственно (по сравнению с июньскими параметрами). На траекторию сокращения бюджетного дефицита это никак не повлияло: по итогам 2018 года дефицит снизится до 1,4% ВВП (в текущем году Минфин ожидает около 2% ВВП), а в 2019–2020 годах дефицит установится в пределах 1% ВВП, что согласуется с новым бюджетным правилом. По нему бюджетный дефицит не может превышать объема годовых расходов на обслуживание госдолга.

Прогнозируемый рост нефтегазовых доходов отражает ожидания по росту поступлений НДС, налога на прибыль и акцизов «в связи с ожидаемым улучшением экономической динамики», говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Минфин также выделяет эффект от мер по улучшению администрирования и собираемости налогов и отдельных решений по «мобилизации доходов», таких как увеличение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо. Эти акцизы будут повышены на 50 коп. с января 2018 года и еще на 50 коп. с июля 2018-го, рассказал в понедельник министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, Минфин в очередной раз учел в прогнозе бюджетных доходов выплату госкомпаниями дивидендов не менее 50% чистой прибыли (в этом году «Газпром», «Транснефть», «Россети», Сбербанк заплатили меньше этого норматива, а «Роснефтегаз» вообще не платил дивиденды по итогам 2016 года, не считая перечисления выручки от приватизации части «Роснефти»).

Впрочем, несмотря на номинальный рост доходов, по отношению к ВВП они будут постепенно сокращаться — с 15,9% ВВП в 2017 году до 15,6% в 2018 году, 15,1% в 2019 году и, наконец, 14,8% в 2020 году.

Скачок госдолга

Минфин будет меньше полагаться на внутренние заимствования для финансирования дефицита: в 2018 году чистое привлечение средств на рынке ОФЗ составит 868 млрд руб., в 2019 году — примерно столько же. В 2018 году основным источником покрытия бюджетного дефицита будет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого планируется забрать 1,11 трлн руб. — это закроет 84% дефицита. Но в последующие два года ФНБ уже почти не будет тратиться, и в 2020 году придется занять на внутреннем рынке в чистом виде 1,34 трлн руб. — разместить ОФЗ на 1,95 трлн руб. и погасить на 606 млрд руб.

Антон Силуанов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Госдолг номинально будет расти: верхний предел госдолга (внутренний плюс внешний) только в 2018 году увеличится на 2,7 трлн руб. (по сравнению с ожидаемым объемом госдолга на конец 2017-го), а с конца 2018 года по конец 2020-го увеличится еще на 2,5 трлн руб., следует из законопроекта Минфина, размещенного в понедельник на regulation.gov.ru, и базового прогноза Минэкономразвития по курсу доллара. Это связано прежде всего со скачком предоставленных госгарантий в иностранной валюте в 2018 году — с $51,8 млрд до $71 млрд. Правительство планирует впервые предоставить гарантии по обязательствам Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) — сразу на $20 млрд в 2018 году (в предыдущем трехлетнем бюджете на 2017–2019 годы таких гарантий запланировано не было, общий объем валютных госгарантий ежегодно ограничивался суммой в $1,2 млрд). «Мы ожидаем существенное увеличение объема поддержки несырьевого экспорта, предоставляемого группой РЭЦ в целом и ЭКСАР в частности. Таким образом, необходимо увеличивать страховую емкость — именно этим вызвана необходимость дополнительного финансирования», — объясняет представитель Российского экспортного центра (ЭКСАР входит в группу РЭЦ).

Тем не менее уровень госдолга к ВВП к началу 2021 года составит только 16,2% — меньше, чем закладывалось в бюджете 2017–2019 годов (16,8% ВВП на конец 2019 года).

Резервы на оборону, космос и экономику

На предстоящую трехлетку правительство зарезервирует в общей сложности 1,53 трлн руб. бюджетных ассигнований (без учета секретной части бюджета), которые можно будет распределять без поправок в закон о бюджете. Это в два раза больше, чем было зарезервировано в предыдущем трехлетнем бюджете, следует из сопоставления представленного законопроекта Минфина с законом о бюджете на 2017–2019 годы. Такая большая разница связана прежде всего с предложенным резервированием на 2018 год 111,7 млрд руб., а также 58,8 млрд и 61,3 млрд руб. на 2019 и 2020 годы (только по открытой части бюджета) на решения президента и правительства «по обеспечению отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, национальной безопасности, исследования и использования космического пространства, правоохранительной деятельности, развития оборонно-промышленного комплекса и мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия». Кроме того, 151,8 млрд, 294,7 млрд и 400,6 млрд руб. (на 2018–2020 годы) будут зарезервированы по разделу «Национальная экономика» — они могут быть распределены по решениям президента России.

Среди новых оснований для распределения бюджетных средств без поправок в закон (на уровне так называемой сводной бюджетной росписи) — возможность распределить 18,1 млрд руб. в сумме за три года «на оказание международной помощи развитию, выполнение обязательств Российской Федерации перед иностранными государствами, международными организациями и форумами по решениям правительства» и 12 млрд руб. — на госпрограмму по социально-экономическому развитию Арктики. Именно такая цифра называлась в июньской публикации РБК о том, что правительство задумалось о сокращении расходов на программу по развитию Арктики в 17 раз.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Анна Могилевская, Антон Фейнберг.
Теги: Минфин , федеральный бюджет
Главное
Минобороны объяснило перелет Ил-76 через границу Литвы «грозовым фронтом» Политика
Материалы по теме
Минфин объяснил влияние нового бюджетного правила на экономику Экономика
СМИ узнали о рекордном объеме несогласованных заявок на деньги из бюджета Экономика
Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценке дефицита бюджета Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку