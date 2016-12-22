Бензин в Саудовской Аравии подорожает на 80% из-за отказа от госсубсидий

Отказ Саудовской Аравии от государственных субсидий на бензин приведет к его подорожанию на 80%. К началу 2018 года королевство откажется от субсидирования и других энерготарифов

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Власти Саудовской Аравии обсуждают сворачивание программы по субсидиям на бензин и авиационное топливо, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Не позднее ноября правительство планирует привести внутренние цены не бензин, которые сейчас являются одними из самых низких в мире, в соответствие с международными — это будет означать их рост на 80%, до 1,35 риала ($0,36) за литр топлива с октановым числом 91. По словам собеседника агентства, повышение других энергетических тарифов будет отложено до начала 2018 года.

Окончательное решение пока не принято — это произойдет в конце сентября или в октябре, добавляет источник Bloomberg. Профильные министерства Саудовской Аравии не ответили на запросы агентства.

Цены на бензин в Саудовской Аравии регулируются государством. По данным МВФ на начало 2016 года, субсидии на бензин, дизельное топливо, электроэнергию и природный газ обходились бюджету королевства примерно в $60 млрд в год, что эквивалентно 10% ВВП. Изменить свою политику в этой сфере саудовские власти заставило пике нефтяных цен, начавшееся в 2014 году и продолжавшееся до 2016 года. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, в декабре 2015 года власти повысили цену за литр 95-го бензина с 16 до 24 центов.

Саудовская Аравия — не единственная среди крупных нефтедобывающих стран, которой пришлось отказываться от субсидий из-за падения нефтяных котировок. С августа 2015 года от топливных субсидий отказались Объединенные Арабские Эмираты, которые тратили на них $7 млрд.

Еще раньше, до падения нефтяных цен, от субсидий на бензин отказался Туркменистан — президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов в апреле 2014 года отменил норму, согласно которой каждому автовладельцу бесплатно предоставлялось 120 л бензина в месяц.