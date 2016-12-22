Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил повышение акциза на топливо на 1 руб. за литр в два этапа (по 50 коп. — в каждый). Дополнительные доходы в бюджет планируется потратить на строительство трасс в Калининграде и в Крыму

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Правительство одобрило повышение акцизов на бензин, об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов на форуме «Опора России», передает корреспондент РБК.

«Мы рассматривали бюджет в целом, и среди доходов федерального бюджета учтены предложения по повышению акцизов. Постепенно — на 50 коп. с января и с июля следующего года», — сказал Силуанов.

Он пояснил, что такое решение было принято для того, чтобы реализовать «крупные планы по строительству новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, в Калининграде, на Дальнем Востоке».

«Для реализации этих решений было предложено использовать в качестве источника увеличение акцизов. Эти деньги пойдут на улучшение инфраструктуры для наших автомобилистов», — заключил министр.

По его словам, общий объем повышения акцизов на 50 коп. по дизелю и по бензину оценивается примерно в размере 40 млрд руб.

В то же время заместитель Силуанова Илья Трунин в кулуарах форума заявил, что повышение акцизов на топливо даст бюджету России всего около 60 млрд руб. в 2018 году и примерно по 80 млрд руб. в 2019 и 2020 годах, передает «Интерфакс». Размер дополнительных сборов зависит от даты повышения акцизов: например, Минэнерго предлагало повысить их 1 апреля и 1 сентября, тогда сумма сборов была бы около 40 млрд руб., объяснил РБК федеральный чиновник.

Впервые о возможном повышении акцизов стало известно две недели назад: тогда источники РБК рассказывали, что обсуждается повышение в 2018 году на 1 руб. за литр в два этапа. Идея принадлежит Минтрансу, который за счет повышения акцизов рассчитывал собрать около 40 млрд руб. для завершения долгостроя в Калининграде — трассы Приморское кольцо, объясняли источники РБК. Деньги также могут пойти на строительство трассы Таврида в Крыму, сообщили в понедельник, 18 сентября, «Ведомости» со ссылкой на источники.

Каждое из этих повышений переходит планку индексации в 4%, предусмотренную Налоговым кодексом Российской Федерации, то есть примерно 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. — за 1 л дизельного топлива, указывают «Ведомости».

Увеличение акцизов на 1 руб. с литра может дать прирост цен на АЗС на уровне 1,18 руб. на литр с учетом НДС, хотя предвыборный период, скорее всего, внесет свои коррективы, говорил РБК гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. По его словам, из-за роста акцизов пострадают владельцы независимых АЗС: крупные нефтяные компании быстро увеличат оптовые цены, но владельцы заправок вряд ли смогут полностью переложить их в розничные.

Позднее ситуацию прояснил глава Министерства транспорта Максим Соколов. который отметил, что решения о повышении акцизов пока нет и принимать его должен исключительно Минфин. «Задача Минтранса — наполнить региональные дорожные фонды», — добавил Соколов.

«Те 2 руб., которые в прошлом году направили на сбалансированность бюджета в качестве антикризисной меры, должны вернуться в дорожную отрасль регионов», — заключил он.

В конце марта независимые продавцы бензина сообщили о практически нулевой маржинальности бизнеса. Как подсчитали в «Независимом топливном союзе» (НТС), доходность торговли нефтепродуктами в рознице, составлявшая в предыдущие два года чуть более 2 тыс. руб. за 1 т топлива, в первом квартале 2017 года упала до 8 руб. за 1 т (без НДС). По этим данным, в 2007–2009 годы маржинальность бизнеса независимых продавцов топлива составляла 25–26%, в 2014-м она упала до 13%, а в период с 2015 по 2016 годы составила 17–18%.