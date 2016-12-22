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Силуанов назвал дату рассмотрения вопроса о повышении акцизов на бензин
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Силуанов назвал дату рассмотрения вопроса о повышении акцизов на бензин
Экономика, 10:43
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Силуанов назвал дату рассмотрения вопроса о повышении акцизов на бензин
В понедельник, 18 сентября, правительство рассмотрит предложение о повышении акцизов на автомобильное топливо на один рубль в 2018 году, заявил Антон Силуанов. Деньги пойдут на развитие дорожной сети в России, уточнил он
Антон Силуанов (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Глава Минфина Антон Силуанов подвердил, что в правительство поступили предложения об индексации акцизов на автомобильное топливо. Они будут рассмотрены на заседании правительства в понедельник, 18 сентября, уточнил министр.

«Да, действительно, мы такие предложения подготовили. Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации», — цитирует Силуанова «Интерфакс». ​

Журналисты задали министру вопрос после публикации в газете «Ведомости», которая рассказала о планах повышения акцизов на топливо в два этапа. Источники газеты рассказали, что повышение на 50 коп. должно произойти по этой схеме с 1 января и с 1 июля, причем каждое из них превышает индексацию в 4%, предусмотренную Налоговым кодексом, то есть примерно 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива. Дополнительные доходы от такого повышения издание оценило в 55–60 млрд руб.

Ранее о том, что завершение строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области и «Таврида» в Крыму произойдет за счет повышения акцизов на бензин РБК рассказали три федеральные чиновника. По их словам, идея родилась в Минтрансе после того, как достроить дорогу в Калининграде поручил президент России Владимир Путин.

Однако позже глава Минтранса Максим Соколов пояснил, что решение о повышении акцизов должен принимать Минфин, «как ведомство, формирующее налоговую политику», а «задача Минтранса — наполнить региональные дорожные фонды». Соколов предложил возвращать не менее 2 руб. акциза на топливо из федерального бюджета в регионы для нужд дорожных фондов. Он уточнил тогда, что это предложение сейчас обсуждается в правительстве, решение будет принято в рамках обсуждения бюджета.

«Те 2 руб., которые в прошлом году направили на сбалансированность бюджета в качестве антикризисной меры, должны вернуться в дорожную отрасль регионов. Решение по акцизам нужно трансформировать так, как было принято раньше: для выполнения поручения об удвоении строительства дорог и приведения региональных дорог в нормативное состояние нужно наполнять дорожные фонды. А если Минфин видит возможность выделения дополнительных источников, это пойдет отрасли на пользу», — сказал тогда Соколов.

В марте 2017 года «Независимый топливный союз» заявил, что маржинальность бизнеса независимых продавцов бензина опустилась почти до нуля. По расчетам НТС, доходность торговли нефтепродуктами в рознице, составлявшая в предыдущие два года чуть более 2 тыс. руб. за 1 т топлива, в первом квартале 2017 года упала до 8 руб. за 1 т (без НДС). В презентации независимых продавцов топлива говорится, что в 2007–2009 годы маржинальность их бизнеса составляла 25–26%, в 2014-м она упала до 13%, а в 2015–2016 годы составила 17–18%.

При этом с 2015 по 2017 год акциз на бензин «Евро-5» вырос на 62,7% (на 3,9 тыс. руб. за 1 т, или порядка 3 руб. за 1 л), НДПИ в январе 2017 года достиг уровня 8 тыс. руб. за 1 т (около 6 руб. за 1 л).

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Антон Силуанов , акцизы , Правительство
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