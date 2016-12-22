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Минэкономики предложило не штрафовать крупный бизнес за первые нарушения
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Минэкономики предложило не штрафовать крупный бизнес за первые нарушения
Экономика, 17 авг, 05:11
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Минэкономики предложило не штрафовать крупный бизнес за первые нарушения
Минэкономразвития предлагает снизить штрафную нагрузку на крупный бизнес, заменив на предупреждения штрафы за допущенные впервые нарушения. Такая практика сейчас применяется в отношении среднего и малого бизнеса
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Министерство экономического развития предлагает распространить на крупный бизнес практику вынесения предупреждений вместо штрафов за нарушения, которые совершаются впервые. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Савва Шипов.

Сейчас за нарушения, которые не причинили вреда и совершены в первый раз, не штрафуют средний и малый бизнес. Штраф выписывается при повторении нарушения.

«Это позволит снизить штрафные нагрузки на бизнес за нарушения, которые совершены впервые и не причинили вреда», — цитирует Шипова газета.

Предложение министерства рассматривается в других ведомствах, после чего его будут обсуждать на профильной подкомиссии в правительстве. По данным издания, ранее с просьбой ввести такую норму к премьеру Дмитрию Медведеву обращался глава РСПП Александр Шохин.

В феврале 2017 года РСПП, Торгово-промышленная палата, «Опора России» и «Деловая Россия» направили Медведеву предложения по ускорению экономики. Объединения предложили принять федеральный закон, который определит общие принципы взимания и регулирования неналоговых платежей, а также продлить мораторий на введение новых неналоговых платежей. Бизнес также предлагал Медведеву снизить фискальную нагрузку путем снижения «максимального размера страховых взносов» и предоставить льготы по налогам на прибыль и имущество на начальных этапах организации производства. Деловые объединения направляли свои предложения и в МЭР.

Автор: Павел Казарновский.
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