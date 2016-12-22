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Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет
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15:11
Иван Ткачёв
Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Доходы бюджета в 2017 году окажутся на 1,1 трлн руб. больше запланированных, а расходы благодаря этому можно увеличить на 315 млрд руб., следует из проекта поправок Минфина в закон о бюджете. Дефицит в таком случае составит 2,1% ВВП, а не 3,2%, как планировалось

Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет этого года: за счет более высоких цен на нефть государственные доходы составят 14,6 трлн руб., а не 13,5 трлн, как записано в действующем законе о бюджете, а федеральные расходы ведомство предлагает увеличить на 315 млрд руб., до 16,56 трлн. В таком случае дефицит бюджета по итогам 2017 года составит 2,1% от прогнозируемого ВВП — на 1,1 п.п., или 829 млрд руб., меньше запланированного.

Из предложенных 315 млрд руб. дополнительных расходов 129 млрд руб. — это увеличение в закрытой (секретной) части, следует из приложений к законопроекту. Например, предложено увеличить на 25 млрд руб., до 194 млрд руб., предельную сумму «отдельных субсидий юридическим лицам и отдельных межбюджетных трансфертов» регионам, предоставляемых в соответствии с секретным приложением.

В открытой части бюджета предлагается увеличить ассигнования на 185,7 млрд руб., в том числе дополнительно выделить 51,7 млрд руб. по разделу «Национальная экономика», включая 9,4 млрд руб. на программу освоения космоса и 9,7 млрд на дорожное хозяйство (дорожные фонды). Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» получит дополнительно 25 млрд руб., из которых 7,9 млрд руб. пойдет на систему исполнения наказаний, 6,5 млрд — органам внутренних дел.

В разделе «Социальная политика» предлагается добавить к уже запланированным ассигнованиям 12,2 млрд руб., большинство из которых (11,3 млрд руб.) пойдет на пенсии военнослужащим, силовикам и их семьям.

Пять взглядов на бюджетную систему России
 
Теги
Минфин, бюджет, федеральный бюджет
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