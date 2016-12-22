Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейна

Дмитрий Медведев Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Технология блокчейн нуждается в правовом регулировании, иначе государство окажется не готово к решению проблем, связанных с этой технологией. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал задуматься о правовом регулировании блокчейна. «Было бы желательно, чтобы, когда мы вплотную начнем соприкасаться с так называемым блокчейном, распределенными сетями, мы хотя бы представляли себе, как будут выглядеть основные параметры регулирования, какова здесь роль национальных законодательств, даже при понимании того, что сам блокчейн — это абсолютно автономная система», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Санкт-Петербургского юридического форума (ПМЮФ) в среду, передает корреспондент РБК. Ценность системы блокчейн именно в том, что формально на нее никто не влияет, но «в человеческом обществе все сложнее», подчеркнул премьер.

Премьер-министр предложил обсудить в рамках ПМЮФ совместимость правового регулирования с технологией блокчейн. «Мы вообще не знаем, конечно, что будет происходить, как это будет выглядеть, как быстро это будет развиваться. <...> Если вернуться к теме интернета, несмотря на то что сети существуют уже десятилетия, сам интернет существует уже три десятка лет, мы оказались не готовы (я имею в виду и юридическое сообщество, и государство, и политических лидеров) к решению многих проблем, связанных с глобальной сетью», — отметил премьер.

Активно обсуждается вопрос о том, как обеспечить достоверность данных в сети блокчейн, подчеркнул Медведев. Решение проблем «умного общества» удобнее искать в формате «мягкого права», заметил глава правительства, «поскольку у глобальных рынков нет территориальных границ, нет национальной локализации, привязки к определенному регулированию».

В марте Дмитрий Медведев поручил Минсвязи и Минэкономразвития рассмотреть вопрос применения технологии блокчейн в условиях российской экономики. Тогда премьер отметил, что этим инструментом уже пользуются крупные банки, корпорации и некоторые государства. «Технология особая, напомню, она исключает наличие посредников. Подлинность операций подтверждается самими участниками сети, поскольку нет единого хранилища информации, она вся разбита на блоки и переписать эту информацию без ведома других лиц или каким-то образом внедриться туда невозможно», — сказал глава кабмина. Он также добавил, что блокчейн может способствовать «избавлению делового оборота от излишней бюрократизации».

Технология блокчейн позволяет создавать системы распределенного хранения данных с идентификацией каждого пользователя и защищенностью доступа. Единого места, где хранятся все записи участников системы, не существует, поскольку реестр содержится одновременно у всех участников системы и автоматически обновляется до последней версии при каждом внесенном изменении.

В банковском бизнесе технология блокчейн используется для проведения платежей и обработки больших массивов данных. В январе этого года Сбербанк объявил, что в первом квартале запустит экспериментальную систему документооборота между госкомпаниями на основе технологии блокчейн. Планируется, что на первом этапе помимо Сбербанка системой будут пользоваться ФАС, «Аэрофлот», ОАК, «Русский уголь» и «ФортеИнвест».