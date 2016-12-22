ЦБ спрогнозировал замедление роста зарплат из-за притока мигрантов

Прирост реальных зарплат в России будет ограничен миграцией рабочей силы из СНГ. Это позволит сократить инфляционные риски, вызванные ростом зарплат при нехватке квалифицированных кадров, считают в Центробанке

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Рост реальной заработной платы в России будет ограничен миграцией рабочей силы из стран СНГ. Об этом говорится в докладе ЦБ о кредитно-денежной политике (pdf.).

Вместе с восстановлением экономической активности в России возобновился рост реальной заработной платы. Согласно данным ЦБ, с начала 2016 года рост составил около 3%. Повышению зарплаты способствует ограниченное предложение трудовых ресурсов.

При этом, согласно позиции Банка России, если темпы роста зарплаты будут устойчиво опережать динамику производительности труда, могут сформироваться проинфляционные риски. Ранее в ЦБ заявляли, что «дефицит трудовых ресурсов» вызывает «опережающий рост заработных плат относительно производительности труда».

На ситуацию может повлиять приток иностранной рабочей силы, замечают в Банке России, который удержит рост реальных зарплат и инфляционные риски соответственно.

«Ограничивать проинфляционное давление со стороны роста заработной платы в целом по экономике будет миграция рабочей силы из стран СНГ, интенсивность ко- торой, наиболее вероятно, будет увеличиваться по мере ускорения экономического роста», — говорится в докладе ЦБ.

Реальные зарплаты наиболее чувствительны к миграции в тех отраслях, где присутствует большая доля низкоквалифицированного труда — в торговле, строительстве и сельском хозяйстве.

Для того, чтобы установить зависимость между интенсивностью миграции и динамикой зарплаты ЦБ использовал информацию о трансграничных переводах физических лиц в страны СНГ, граждане которых представляют собой основную часть трудовых мигрантов в Россию. В Банке России пришли к выводу, что темп прироста реальной зарплаты отрицательно зависит от индекса интенсивности миграции.

«Увеличение интенсивности миграции замедляет рост реальной заработной платы, что в свою очередь уменьшает проинфляционные риски. Однако использование дешевого труда в долгосрочной перспективе снижает стимулы к по- иску эффективных технологий, что может отразиться в уменьшении производительности труда», — отмечается в докладе.