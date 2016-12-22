Депутаты перераспределили 18 млрд руб. бюджета на пожарных и Крым

Госдума приняла во втором, ключевом чтении поправки в госбюджет 2017 года. Рассмотрев 139 поправок, члены нижней палаты парламента перераспределили в общей сложности 18 млрд руб.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Госдума на заседании в пятницу, 16 июня, приняла во втором чтении законопроект о поправках в федеральный бюджет 2017 года. За принятие проголосовали 317 депутатов, против — 55.

В ходе подготовки ко второму чтению комитет Думы по бюджету и налогам рассмотрел 139 поправок, из них 56 были рекомендованы к принятию, 77 — к отклонению. Остальные шесть авторы отозвали сами, сообщил председатель комитета Андрей Макаров.

По итогам рассмотрения всех поправок депутаты перераспределили 18 млрд руб., рассказал Макаров, то есть лишь 5% от тех дополнительных ассигнований, что предложило правительство. В частности, 5,3 млрд руб., согласно поправкам ко второму чтению, будет направлено в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний, а также на развитие транспортной доступности регионов. «И это прямая реакция на то, что было вчера на прямой линии с президентом», — резюмировал глава комитета.

В ходе традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоялась 15 июня, сотрудник аэропорта Ростова-на-Дону поднял вопрос о невозможности осуществлять прямые перелеты между городами России. Президент согласился, что вопрос транспортной доступности стоит в стране довольно остро. «В 1990–2000-х годах эта сеть развалилась полностью, а сейчас мы работаем над тем, чтобы все восстановить. Мы создали семь предприятий, которые должны заниматься развитием межрегиональных перевозок. Кроме того, надо увеличивать количество аэропортов. <…> Нужны маленькие самолеты, разные. У нас ведется работа над тем, чтобы такие самолеты производить», — сказал Путин.

Добавили Крыму

Еще около 660 млн руб., рассказал Макаров, было добавлено на дотации регионам, 77 млн руб. — на вторую пенсию шахтерам, 260 млн руб. — на погашение долгов по зарплатам пожарных. Более 900 млн руб. выделено на финансирование крымской автотрассы «Таврида», 210 млн руб. на обеспечение двух отделений вещания ВГТРК в Крыму и Севастополе и 5 млн руб. на завершение двух неигровых фильмов о Крыме.

Еще 1,3 млрд руб. будет перераспределено на социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре, 200 млн руб. — на реставрацию усадьбы на улице Большая Никитская в Москве в рамках финансирования Минкультуры, 233 млн руб. — на дополнительное финансирование гастрольной деятельности региональных театров.

«Национальной экономике» дали еще 10 млрд руб.

С точки зрения функциональных разделов бюджета больше всего в результате перераспределения перетянул на себя раздел «Национальная экономика» — 10,2 млрд руб., подсчитал РБК по таблице поправок. Раздел «Здравоохранение» получил 1,6 млрд руб., «Образование» — около 1 млрд руб. Это было профинансировано частично за счет «Общегосударственных вопросов» (-4,7 млрд руб.) и «Социальной политики» (-1,1 млрд руб.).

В закрытой (секретной) части тоже произошли​ перераспределения, но в сумме она даже увеличилась на 1,7 млрд руб. Третье чтение для рассмотрения поправок в бюджет запланировано на 21 июня.