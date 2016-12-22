Вложения России в облигации США впервые за три года превысили $100 млрд

Россия в апреле вновь увеличила вложения в казначейские бумаги США, на этот раз на $5,1 млрд, сообщает Министерство финансов США.
Таким образом, инвестиции России в американские гособлигации выросли до $104,9 млрд с $99,8 млрд месяцем ранее. В последние пять месяцев Россия постепенно увеличивает вложения в бумаги США: в декабре 2016 года они были на уровне $86,1 млрд.
Последний раз вложения России в облигации США находились выше отметки $100 млрд в ноябре 2014 года ($108,1 млрд). За последние годы наибольшие инвестиции были в феврале 2013 года — $161 млрд.
В марте Россия вложила в американские гособлигации $13,5 млрд, увеличив общий объем инвестиций до $99,8 млрд, что позволило России занять 15-ю строчку в списке крупнейших кредиторов США. В апреле с вложениями в $104,9 млрд Россия стала 14-м крупнейшим кредитором США.
В апреле первое место по вложениям в американские облигации заняла Япония ($1,106 трлн — сокращение на $12,4 млрд), второе КНР — с $1,092 трлн (увеличение на $4,6 млрд). На третьем месте идет Ирландия, вложившая в гособлигации США $299,9 млн.
Вместе взятые вложения иностранных государств сократились на $28,6 млрд и составили $6,073 трлн.