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Россия за месяц увеличила вложения в облигации США на $13,5 млрд
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Россия за месяц увеличила вложения в облигации США на $13,5 млрд
Экономика, 16 май. 10:45
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Россия за месяц увеличила вложения в облигации США на $13,5 млрд
В марте 2017 года Россия вложила в американские гособлигации $13,5 млрд, увеличив общий объем инвестиций до $99,8 млрд и заняв 15-ю строчку в списке крупнейших кредиторов США
Фото: Choi Bu-Seok / Reuters

Вложения России в американские государственные облигации за март 2017 года увеличились на $13,5 млрд — таким образом, их общий объем достиг $99,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов США.

В предыдущие месяцы инвестиции России росли гораздо менее существенно. Так, в декабре, январе и феврале Россия вкладывала в американские ценные бумаги всего по $100 млн. При этом с июня по ноябрь 2016 года инвестиции России в гособлигации США сокращались. В июле их общий объем сократился на $2,7 млрд, в августе — на $700 млн, в сентябре — на $11 млрд, а в октябре — на $1,9 млрд, достигнув $74,6 млрд.

По объему владения американскими облигациями Россия находится на 15-м месте. С октября 2016 года лидером остается Япония, которая держит в ценных бумагах США около $1,12 трлн. На втором месте — Китай (около $1,09 трлн), на третьем — Ирландия ($315,1 млрд), на четвертом — Бразилия ($259,5 млрд), пятерку замыкает заморская территория Великобритании — Каймановы острова ($249,9 млрд).

Кроме того, в десятку крупнейших держателей американских гособлигаций также входят Швейцария ($234,5 млрд), Великобритания ($227,9 млрд), Люксембург ($217,1 млрд), Гонконг ($201,9 млрд) и Тайвань ($185,2 млрд).

Данные за апрель 2017 года будут опубликованы Минфином США 15 июня.

Автор: Дарья Напеева
Теги: Минфин США , облигации
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