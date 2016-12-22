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Минфину поручили отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса
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Минфину поручили отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса
Украинский кризис, 00:02
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Минфину поручили отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса
Правительство намерено отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Под «отдельными территориями» имеется в виду Донбасс, говорят источники РБК
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Поручение Минфину

Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР могут с 2019 года не получить по крайней мере часть помощи из российского бюджета — эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области. Поручение Минфину России «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября (у РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника).

В открытых документах по российскому бюджету (законы о бюджете и сопроводительные материалы к ним, отчеты казначейства об исполнении бюджета, материалы Минфина, Счетной палаты) РБК не нашел формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий» или похожей на нее. По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за этой формулировкой, вероятнее всего, стоит помощь самопровозглашенным республикам Донбасса.

«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова [помощник президента Владислав Сурков], как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — вспоминает один из собеседников РБК.

Минфин в ответ на запрос РБК отказался от комментариев, как и представитель Козака. «Минфин не комментирует это», — сообщила пресс-служба ведомства. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отказалась от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК. От представителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Владислава Дейнего получить комментарии тоже не удалось — на запросы и звонки РБК они не ответили.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Крым наш, а Донбасс нет

Из протокола совещания у Козака следует, что премьер-министр Дмитрий Медведев минувшим летом поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма, Севастополя и Калининградской области. Про это поручение сам Медведев говорил во время поездки в Крым в начале августа.

Как следует из протокола совещания от 1 сентября, правительству нужно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018–2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019–2020 годах. Речь идет о строительстве объектов здравоохранения и общего образования, реконструкции водовода Феодосия — Судак, строительстве канализационного коллектора в Симферополе, капремонте автодороги Алушта — Феодосия, предоставлении субсидий территориальным сетевым организациям Крыма на компенсацию выпадающих доходов из-за заниженных тарифов по передаче электроэнергии и т.д.

Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд руб. на три года, подсчитал РБК по приведенным в протоколе совещания данным. Помимо Крыма она включает расходы на строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области, постройку трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга — Балтийск (Калининградская область), а также на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

«Крым как территория России нуждается в колоссальной помощи со стороны государства. Если за ближайшие два года мы не покажем разительный прорыв в развитии полуострова, то все зададутся вопросом, а зачем Крым присоединили», — говорит РБК директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, развитие Крыма и Севастополя для страны вопрос репутации; их, как и Калининград, власти хотят сделать «витриной» для Запада. «Есть территории России, которые нуждаются в активном развитии, а самопровозглашенные республики не являются территорией России», — рассуждает Бондаренко. Впрочем, о сокращении расходов на ДНР и ЛНР ему неизвестно, оговаривается эксперт.

Распределение средств идет в пользу тех регионов, которые Россия в любом случае не собирается отдавать, а вот в будущем статусе донбасских республик она не уверена, добавляет первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Донбасс без поддержки не останется

Предполагаемое исключение из бюджета «гуманитарной поддержки», которая могла бы полагаться Донбассу, — это лишь один из предложенных источников дополнительного финансирования Крыма и Калининграда наряду с возможным повышением акцизов на бензин, сокращением субсидий РЖД и рядом других мер, денежный эффект которых в документе не обозначен. Все они в совокупности должны позволить обеспечить финансирование мероприятий на 165 млрд руб. Поэтому оценить, сколько тратится из бюджета на «гуманитарную поддержку» ДНР и ЛНР, по документу, имеющемуся в распоряжении РБК, невозможно.

Кроме того, собеседники РБК — два источника в Госдуме и один в правительстве — подчеркивают, что, даже если власти и решили прекратить расходы на «гуманитарную поддержку» Донбасса, это не означает, что финансовая поддержка самопровозглашенных республик прекратится. Финансирование ДНР и ЛНР полностью засекречено, описывается секретными постановлениями (распоряжениями) правительства, закрытыми строчками в бюджете, говорит один из источников РБК. Неясно, что понимается под расходами на «гуманитарную поддержку», но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования ДНР и ЛНР, объясняет он.

Еще в самом начале конфликта на востоке Украины правительство России утвердило целевые субсидии на восстановление поврежденной инфраструктуры Донбасса (энергетики, автомобильных и железных дорог), строительство домов — в секретном постановлении правительства эти субсидии назывались гуманитарной помощью отдельным территориям Украины, заявляет собеседник РБК, знакомый с этим документом. Объем этих «гуманитарных» субсидий он не уточняет. По его словам, они проходили через резервный фонд правительства — это резерв, формируемый в бюджете ежегодно, на финансирование мероприятий по решениям правительства. Скорее всего, речь идет именно об отмене этих целевых субсидий на восстановление инфраструктуры Донбасса, полагает собеседник РБК. Однако подтверждения достоверности заявлений и предположений указанного собеседника в распоряжении РБК нет.

Оказание «гуманитарной поддержки в восстановлении систем жизнеобеспечения пострадавших территорий» было обозначено правительством как одна из основных функций созданной в конце 2014 года межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Глава комиссии, заместитель министра экономического развития Сергей Назаров, как и его шеф Максим Орешкин, присутствовали на совещании у Козака 1 сентября, следует из протокола.

«У нас нет такой информации», — ответила помощник министра экономического развития Елена Лашкина на вопрос, принималось ли решение об исключении из бюджета расходов на «гуманитарную поддержку» Донбасса. Сергей Назаров не ответил на вопросы РБК.

Россия оказывает ДНР и ЛНР гуманитарную помощь, но неправильно говорить, что она их «содержит», заявлял в январе этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу», — добавил тогда Песков. На вопрос РБК о возможном сокращении объемов поддержки Песков не ответил.

Какую гуманитарную помощь оказывает Россия

В прессе лишь несколько раз назывались цифры возможной российской помощи непризнанным республикам Донбасса. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники в самопровозглашенных республиках, что Россия ежемесячно перечисляет ДНР 2,5 млрд руб. на выплаты пенсий (российский Минфин позднее опровергал, что в российском бюджете есть расходы на такие выплаты). В феврале 2017 года Служба безопасности Украины утверждала, что бюджетом ЛНР на первый квартал этого года предусмотрено поступление свыше 11 млрд руб., из которых около 9 млрд руб. — якобы помощь российского правительства.

По данным МЧС, с августа 2014 года в Донбасс направлено 68 автоколонн, которые доставили более 70 тыс. т гуманитарных грузов. «При распределении гуманитарной помощи МЧС осуществляет логистику, но сама гумпомощь закупается не на средства ведомства», — сказал РБК близкий к ведомству источник (РБК направил запрос об источниках финансирования гуманитарной помощи Донбассу в управление организации информирования населения МЧС, на момент публикации статьи ответ на запрос не получен).

В апреле 2017 года Росрезерв подтверждал, что оказывает «гуманитарную поддержку» металлургическим предприятиям Донбасса за счет имеющихся у агентства материальных резервов. А после этого правительство выделило Росрезерву 10 млрд руб. на восстановление запасов материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности, что могло быть связано с помощью Росрезерва предприятиям Донбасса.

Кроме того, Россия, опять же в рамках «гуманитарной поддержки», поставляет электроэнергию в ЛНР. В бюджете ДНР есть «гуманитарная помощь» как источник доходной части, следует из данных Министерства финансов ДНР, но сами бюджеты непризнанные республики никогда не раскрывали.

Авторы: Алина Фадеева, Иван Ткачёв, Владимир Дергачев.
При участии: Екатерина Копалкина, Вера Холмогорова, Анна Могилевская, Наталья Галимова.
Теги: Украина , ДНР , ЛНР , Крым , Донбасс , федеральный бюджет , Калининградская область
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