Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,49 58,96 EUR Нал. 69,86 69,22 USD Бирж. 59,12 +0,12 EUR Бирж. 69,43 +0,01 USD ЦБ. 59,14 -0,22 EUR ЦБ. 69,43 -0,29 EUR/USD 1,17 -0,00 ММВБ 1938,36 +0,40% РТС 1033,95 +0,59% Brent 52,55 -0,59% DJIA 21674,51 -0,35% Nasdaq 6216,53 -0,09% FTSE 7313,37 -0,14%
«Ромир» зафиксировал «взрыв личной инфляции» россиян
Лента новостей
Россия и Абхазия подписали контракты на поставку военного имущества 12:58, Политика Глава совета директоров АвтоВАЗа инвестирует в мусоросжигательные заводы 12:57, Бизнес В Совфеде предложили зеркальный ответ США на ограничение выдачи виз 12:48, Политика На оранжевой ветке столичного метро произошел сбой 12:40, Общество Мосгорсуд отменил арест части имущества бывшего главы Республики Марий Эл 12:30, Общество Эсминец «Джон Маккейн» прибыл в Сингапур после столкновения с танкером 12:28, Общество В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки 12:25, Общество Владелец подлодки «Наутилус» признался в утоплении шведской журналистки 12:16, Общество «Спартак» улучшил предложение форварду «Милана» 12:12, Спорт Россияне к концу лета охладели к спиннерам и видеокартам 12:04, Технологии и медиа Сотрудницу московского банка обвинили в хищении 1 млрд руб. 12:02, Общество США приостановят выдачу виз россиянам 11:58, Политика Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Герасимова 11:57, Политика S&P спрогнозировало дефицит бюджета Москвы из-за реновации 11:48, Финансы Great Wall заинтересовался покупкой Fiat Chrysler или части его бизнеса 11:44, Бизнес МЧС назвало угрожающей ситуацию на руднике «Мир» 11:38, Общество Власти Каталонии назвали имя водителя въехавшего в толпу фургона 11:35, Политика В Анталье более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом 11:20, Общество «Манчестер Сити» предложил €300 млн отступных за Лионеля Месси 11:10, Спорт Опубликовано видео уничтожения колонны из 200 террористов ИГ в Сирии 11:09, Общество Рафаэль Надаль вернул себе титул первой ракетки мира 11:08, Спорт Total купит подразделение датской Moeller-Maersk 11:08, Бизнес Птичий рай: экотуризм в заповеднике Пасвик в Мурманской области 11:08, Партнерский материал В России приостановили работу 16 несанкционированных детских лагерей 11:05, Общество В правительстве и Минюсте Молдавии прошли обыски 10:59, Политика «Ведомости» узнали о беззалоговом кредите ЦБ «Открытию» 09:46, Финансы
«Ромир» зафиксировал «взрыв личной инфляции» россиян
Экономика, 15 авг, 16:17
0
«Ромир» зафиксировал «взрыв личной инфляции» россиян
В июле рост расходов россиян на реально приобретаемые ими товары и услуги ускорился в пять раз
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Темпы роста личной инфляции среднего россиянина в июле 2017 года ускорились впятеро, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». По расчетам его экспертов, в минувшем месяце значение индекс-дефлятора, отражающего реальные изменения цен на наиболее активно потребляемые россиянами товары и услуги (продукты, лекарства, алкоголь, табак, бензин и т. д., всего 156 позиций) составило 1,5% против 0,25–0,3% месяцем ранее.

В сообщении «Ромира» такой скачок назван «взрывом личной инфляции», а главной его причиной названо повышение с 1 июля в ряде регионов тарифов на жилищно-коммунальные услуги и увеличение цен на бензин.

«Россиянам удалось немного снизить личную инфляцию в июле только за счет экономии на повседневных товарах, за которые они платили в июле на 0,5% меньше, чем месяцем ранее. Это оказалось возможным в первую очередь благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную продукцию», — говорится в сообщении «Ромира».

Еще одним способом экономии эксперты назвали активное использование россиянами стратегии «интенсивного шопинга», суть которой состоит в том, что покупатели в поисках наиболее выгодных с точки зрения цены вариантов обходят как можно больше магазинов.

В ЦБ посоветовали россиянам поменьше думать о росте цен
Экономика

По данным Росстата, потребительские цены в июле 2017 года выросли только на 0,1%, в том числе тарифы ЖКХ — на 3,5%. Однако в «Ромире» рассчитываемый Росстатом индекс «официальной» инфляции называют в первую очередь «экономико-политическим» показателем, который можно считать объективным лишь «с некоторыми ограничениями».

В начале августа 2017 года директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов объяснил недоверие россиян к данным об инфляции, которые сообщает Росстат, склонностью простых людей оценивать общий уровень инфляции по изменениям цен на товары, которые они сами покупают каждый день.

«Когда цены на эти товары и услуги растут, скажем на 10%, мы склонны считать, что такими темпами растут и цены на другие товары, которые мы потребляем. В реальности цены на многие товары и услуги не растут или даже снижаются», — пояснил Морозов, напомнив, что Росстат в своих подсчетах учитывает динамику цен более чем на 700 видов товаров и услуг, многими из которых тот или иной россиянин может и не пользоваться.

Подводя итог своему выступлению, представитель ЦБ особо порекомендовал поменьше думать о быстром росте цен, так как именно такие настроения и помогают инфляции расти.

В конце июля-начале августа цены в России, согласно данным Росстата, снижалась в среднем на 0,1% в неделю. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в целом по итогам августа уровень дефляции может составить 0,3–0,5%.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Ромир» , инфляция
Главное
США приостановят выдачу виз россиянам Политика
Материалы по теме
В ЦБ посоветовали россиянам поменьше думать о росте цен Экономика
В России недельная дефляция впервые за год составила 0,1% Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в августе на уровне 0,3–0,5% Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку