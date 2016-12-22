Германия и Австрия назвали угрозой санкции США против российского ТЭКа

Германия и Австрия посчитали новый пакет антироссийских санкций угрозой для энергетической безопасности Европы. Они указали, что США не должны вмешиваться в этот вопрос

Зигмар Габриэль (Фото: Kay Nietfeld / AP)

Как сообщает пресс-служба МИД Германии, с совместным заявлением по поводу новых санкций в отношении России выступили глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн. Они подчеркнули, что не согласны с проектом ограничений в адрес российских нефтегазовых компаний, поскольку это угрожает энергетической безопасности Европы.

«Санкции как политический инструмент не должны мешать экономическим интересам. Предлагаемые ограничения угрожают позициям немецких и австрийских компаний на американском рынке в том случае, если они продолжат участвовать в совместных проектах с Россией наподобие «Северного потока — 2», — говорится в заявлении. Габриэль и Керн указали, что подобные действия Вашингтона могут привести к снижению конкурентоспособности зависимой от энергоресурсов экономики европейских стран и ликвидации тысяч рабочих мест.

«Энергообеспечение Европы является делом Европы, а не США. У кого получать энергоресурсы, мы будем решать сами в соответствии с правилами открытой конкуренции», — указывается в заявлении.

При этом представители Германии и Австрии заявили, что будет очень прискорбно и неэффективно, если в попытки разрешить конфликт на Украине будут вмешиваться посторонние соображения наподобие экономических интересов США.

Габриэль и Керн одновременно признали необходимость действующих санкций в ответ на «вопиющее нарушение Россией принципа нерушимости границ в Европе».