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Индекс ММВБ упал до минимума с февраля 2016 года
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Индекс ММВБ упал до минимума с февраля 2016 года
Экономика, 11:02
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Индекс ММВБ упал до минимума с февраля 2016 года
Основные индексы Московской биржи упали более чем на 2% после одобрения сенатом США проекта закона о расширении антироссийских санкций

Один из двух основных индексов Московской биржи, «рублевый» индекс ММВБ, впервые более чем за год опустился ниже отметки 1800 пунктов. Падение котировок на Московской бирже произошло на фоне новостей об одобрении сенатом США законопроекта о расширении наложенных на Россию экономических санкций, а также повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки на 0,25 процентного пункта.

На минимуме значение индекса ММВБ опустилось утром 15 июня до отметки 1799,11 пункта, что примерно на 2,13% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Достигнутое в четверг значение оказалось наименьшим с 29 февраля 2016 года.

Одновременно с этим «долларовый» индекс РТС снизился до отметки 986,65 пункта, что на 2,67% ниже уровня закрытия торгов среды и является наименьшим значением с 18 ноября 2016 года.

С начала 2017 года индекс ММВБ снизился более чем на 20%, индекс РТС - почти на 14,5%.

Основными «драйверами» падения индексов Московской биржи утром 15 июня стали акции таких компаний, как «Мечел», «Аэрофлот», ФСК ЕЭС, Сбербанк и т.д.

Какими санкциями сенат США пригрозил России
Экономика

Одобренный сенатом США законопроект предусматривает введение ограничений в отношении отраслей экономики России, которые ранее санкциям не подвергались. В частности, в документе прописана возможность распространения санкций на российские госкомпании, работающие в железнодорожном и судоходном секторах.

Кроме того, сенаторы планируют запретить внесение западными покупателями предоплаты за российские товары и сырье, так как авансовые платежи можно рассматривать как скрытое кредитование.

7 вопросов о новых санкциях США
Политика

Комментируя решение ФРС о повышении базовой ставки, министр финансов России Антон Силуанов сказал, что оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая имеет «позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет».

Глава Минфина особо указал на отсутствие рисков по оттоку капитала из России. «Рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных», — подчеркнул Силуанов.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара к рублю незначительно вырос, достигнув отметки 57,5293 руб., курс евро снизился до 64,232 руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: санкции , США , Московская биржа , ММВБ , РТС
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