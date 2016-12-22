Верховный суд облегчил нагрузку на предпринимателей

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Верховный суд определил, что предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения, могут уплачивать страховые взносы исходя из чистой прибыли, а не из дохода. Позиция суда может помочь облегчить нагрузку на малый бизнес

Индивидуальные предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения (УСН) с объектом «доходы минус расходы», не должны платить страховые взносы в Пенсионный фонд исходя из общего дохода — они вправе вычитать расходы и платить взносы исходя из чистой прибыли. Такое определение, которое потенциально снижает страховые издержки предпринимателей, вынес Верховный суд в апреле.

Позиция Верховного суда особенно актуальна для тех ИП, у которых обороты исчисляются миллионами рублей, а чистая прибыль — в разы меньше (это, например, характерно для торгового бизнеса). В экстремальном случае — при выручке ИП более 14 млн руб. и чистой прибыли в пределах 300 тыс. руб. — разница в бремени пенсионных взносов при действующем подходе и подходе, за который выступил Верховный суд, достигает 135 тыс. руб. (сумма, которую могли бы сэкономить такие предприниматели в 2016 году, если бы платили взносы исходя из позиции Верховного суда), подсчитал РБК. УСН — самая востребованная система налогообложения у индивидуальных предпринимателей: например, в Москве ее используют 84% ИП.

В своем определении Верховный суд ссылается на знаковое решение Конституционного суда, который в конце 2016 года разрешил ИП, работающим на общей системе налогообложения, платить страховые взносы в Пенсионный фонд исходя из чистой прибыли, а не из дохода. Позиция Конституционного суда может зеркально применяться и в отношении УСН, посчитал Верховный суд.

Спор о недоимке в 120 тыс.

В суде рассматривалась кассационная жалоба кемеровского предпринимателя Ольги Жариновой по делу о взыскании с нее недоимки по страховым взносам за 2014 год. Отделение ПФР в Кемеровской области посчитало, что предпринимательница недоплатила страховые взносы с заработка, превышающего 300 тыс. руб., и просило взыскать 121,3 тыс. руб. недоимки плюс пени на 5,2 тыс. руб. Жаринова была не согласна с предъявленными требованиями, так как Пенсионный фонд исчислил страховые взносы исходя из доходов ИП, но не учел расходы, что, по мнению предпринимателя, было неправомерно.

Дело Жариновой рассматривалось в Арбитражном суде Кемеровской области, суд поддержал позицию ПФР и постановил взыскать с ИП недоимку. Предпринимательница обжаловала это решение сначала в Седьмом арбитражном аппеляционном суде, затем в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа — эти инстанции тоже встали на сторону ПФР. Но Верховный суд после рассмотрения кассационной жалобы Жариновой отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение. Можно не сомневаться, что арбитражный суд в деле предпринимательницы и другие суды в похожих спорах учтут позицию Верховного суда, говорит руководитель практики налоговых споров АКГ «МЭФ-Аудит» Александр Овеснов.

Жаринова занимается розничной торговлей, в 2014 году ее доходы составили 29,9 млн руб., а расходы — 28,1 млн руб. Страховые взносы ИП платила исходя из чистой прибыли в 1,7 млн руб., то есть в ПФР Жаринова направила 31,7 тыс. руб. (17,3 тыс. руб. фиксированного платежа плюс 1% от прибыли свыше 300 тыс. руб.). Пенсионный фонд посчитал, что предпринимательница должна была уплатить взносы по максимальной планке: в 2014 году эта сумма составляла 138,6 тыс. руб. (фиксированный платеж плюс восьмикратный МРОТ, помноженный на ставку пенсионного взноса 26% и 12 месяцев), — и обратился в суд за взысканием недоимки. При этом в 2015 и 2016 годах Жаринова продолжала исчислять и уплачивать взносы на пенсионное страхование исходя из чистой прибыли, рассказал РБК представитель предпринимателя. Но претензии ПФР предъявил только по итогам 2014 года, вопросов по размерам уплаченных взносов в последующие периоды не возникло.

Что дальше?

Налоговая и социальные фонды вряд ли начнут пересчитывать взносы ИП на упрощенке из-за определения Верховного суда, замечает эксперт «СКБ Контур» Павел Орловский. Позиция суда актуальна для предпринимателей на УСН «доходы минус расходы», у которых нет наемных работников (уплачивают взносы только за себя) и чьи доходы превышают 300 тыс. руб. «Но теперь у плательщиков появилось решение, благодаря которому они могут начать спор по поводу взносов в 1%, начисленных на превышение дохода сверх 300 тыс. руб., в том числе и за прошлые периоды», — считает он. Для этого нужно обратиться в ПФР с заявлением о пересчете взносов за периоды до 2017 года. Спор с высокой вероятностью может дойти до суда, но шансы на выигрыш повышаются — с учетом уже существующей позиции Верховного суда.

В решении суда нет прямых выводов, которые позволили бы налогоплательщику спать спокойно, предостерегает Орловский. «Нет ни ссылок на определение налоговой базы при УСН (ст. 346.18 Налогового кодекса), ни на состав расходов (ст. 346.16). Сказано лишь о том, что принципы определения объекта налогообложения по НДФЛ и на упрощенке «доходы минус расходы» совпадают», — говорит эксперт.

Нижестоящие суды обязаны будут применять позицию Верховного суда, дело отправлено на пересмотр лишь потому, что суды не проверяли расчет взносов, который делал сам плательщик, поясняет Александр Овеснов. «Прямой нормы, обязывающей все арбитражные суды применять определения Верховного суда, в законе нет. Однако можно почти не сомневаться, что по аналогичным делам, находящимся на рассмотрении, суды займут такую же позицию», — уверен он.

Вероятнее всего, Кемеровский арбитражный суд при пересмотре дела вынесет решение в пользу ИП, ведь нижестоящие суды на практике прислушиваются к мнению вышестоящих инстанций, соглашается Орловский. «Другой вопрос, насколько можно опираться на это решение другим плательщикам. Конечно, при спорах мнение высших судей учитываться может, но рассчитывать на то, что ПФР и налоговая тут же пересчитают взносы, не следует», — замечает эксперт. Лучше все же довести вопрос до Конституционного суда, чтобы он поставил точку в споре, считает Орловский. А пока, советует эксперт, безопаснее уплачивать взносы исходя из общего дохода, а затем уже добиваться корректировки начислений за периоды с 2017 года.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в ответе на запрос РБК заявила, что определение Верховного суда действует применительно к нормам закона №212, регулирующего порядок уплаты страховых взносов, но этот закон утратил силу с 1 января 2017 года. Для плательщиков, применяющих УСН, взносы исчисляются исходя из доходов без вычета расходов вне зависимости от выбранного объекта налогообложения — «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов», сообщила пресс-служба ФНС. ПФР переадресовал вопросы в отделение фонда в Киселевске (Кемеровская область). Там не ответили на запрос РБК к моменту выхода материала.