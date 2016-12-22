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Орешкин не видит рисков возникновения пузырей на рынке недвижимости
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Орешкин не видит рисков возникновения пузырей на рынке недвижимости
Экономика, 17:30
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Орешкин не видит рисков возникновения пузырей на рынке недвижимости
Глава МЭР Максим Орешкин считает, что у рынка недвижимости в России есть значительный потенциал для роста без риска возникновения пузырей
Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Орешкин ждет активности на рынке ипотеки и восстановления рынка недвижимости, но не видит в этой связи рисков возникновения пузырей.

«Никаких рисков для возникновения пузырей на российском рынке недвижимости в ближайшие годы нет. У рынка есть значительный потенциал для роста объемов, роста спроса», — сказал он журналистам. Как передает корреспондент РБК из Вашингтона, Максим Орешкин сообщил об этом, рассказывая об основных темах обсуждений с иностранными инвесторами.

Говоря о причинах отсутствия ожиданий перегретости этого сектора в ближайшее время Орешкин пояснил: «Цены на недвижимость в России за 10 лет практически на изменились. При этом доходы выросли, ставки по ипотеке серьезно упали, поэтому соотношение среднего ипотечного платежа к средней зарплате в России очень сильно улучшилось. Если сравнивать с другими развивающимися рынками, например, с Китаем, то в Шанхае, в частности, уровень зарплат примерно равен московским, а недвижимость в три раза дороже, чем в Москве».

Министр ждет активной выдачи ипотечных займов банками россиянам осенью. «Выдачи ипотеки в сентябре росли на 40% к уровню прошлого года. Мы ждем сильной осени и последующих периодов с точки зрения выдачи ипотечных кредитов. Это даст большой толчок к восстановления строительного сектора, производства строительных материалов. Это тот фактор, который очень серьезно в ближайшие кварталы будет поддерживать экономический рост», — добавил Максим Орешкин.

«Иностранные инвесторы активно вкладываются в российскую экономику. В рынок акций семь последних недель приток капитала — превысил $40 млн. Оценка макроэкономической политики и других происходящих изменений, — крайне позитивна. Мы очень выгодно отличаемся от других развивающихся рынков, всех практически, с точки зрения тех рисков, которые есть в российской экономике. Российская экономика является сейчас наиболее защищенной с точки зрения рисков, в частности, нет перегретости на рынке недвижимости», — резюмировал он.

Автор: Марина Божко.
Теги: Максим Орешкин
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