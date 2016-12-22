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МЭА предсказало рост поставок нефти конкурентами ОПЕК в 2018 году
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МЭА предсказало рост поставок нефти конкурентами ОПЕК в 2018 году
Экономика, 15:41
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МЭА предсказало рост поставок нефти конкурентами ОПЕК в 2018 году
Поставки нефти конкурентами ОПЕК в 2018 году обгонят рост спроса на сырье, следует из первого прогнозного обзора Международного энергетического агентства. Добыча в этих странах достигнет максимума за четыре года
Фото: Isaac Urrutia / Reuters

США, Бразилия, Канада и другие страны, не входящие в ОПЕК, в 2018 году нарастят добычу до четырехлетнего максимума (59,7 млн барр./сутки; рост на 1,5 млн барр./сутки), следует из первого прогнозного обзора Международного энергетического агентства (МЭА), выдержки из которого приводит Bloomberg. Увеличение поставок из этих стран обгонит рост мирового спроса на нефть, заключает агентство. В этих условиях ОПЕК не удастся избежать наращивания мировых запасов, которые организация стремится сократить, считают эксперты МЭА.

«В нашем первом прогнозе на 2018 год мы привели отрезвляющие данные для тех производителей, которые стремятся ограничить предложение», — отмечается в документе. Спрос на нефть ОПЕК в 2018 году упадет на 200 тыс. барр./сутки против 2017 года, до 32,6 млн барр./сутки. Цены на нефть WTI в Нью-Йорке снизились на 14% с начала года на фоне опасений, что согласованного ОПЕК и ее партнерами сокращения добычи будет недостаточно, а сланцевые компании США смогут компенсировать возможный дефицит.

Мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,5%, или 1,4 млн барр./сутки, на фоне ускорения китайской и индийской экономик, ожидают в МЭА. Спрос впервые в истории превзойдет 100 млн барр./сутки в четвертом квартале 2018 года. Всего по итогам года рост спроса составит 1,4 млн против 1,3 млн барр./сутки в 2017-м.

Поставки от конкурентов ОПЕК будут расти быстрее — на 1,5 млн барр./сутки, и около половины этого прироста придется на американские компании. Они повысили свою эффективность в условиях трехлетнего спада нефтяных цен: в последний раз рост поставок из стран-нечленов ОПЕК опережал рост спроса в 2014 году, когда цена нефти обвалилась на 46%.

Медленный прогресс

В этих условиях ОПЕК не сможет восстановить добычу, не спровоцировав избытка предложения на рынке. Если картель к апрелю 2018 года увеличит добычу до прежнего уровня, на мировом рынке образуется избыток в объеме 500 тыс. барр./сутки.

В конце мая ОПЕК и 11 стран-партнеров согласовали продление соглашения о сокращении добычи до 1 апреля 2018 года, решив, что мер, рассчитанных на первое полугодие 2017 года, будет недостаточно, чтобы объем запасов опустился до среднего пятилетнего уровня. Хотя эти усилия и должны увенчаться успехом, пока прогресс здесь более медленный, чем ожидалось, отмечают авторы прогноза.

В мае добыча ОПЕК выросла на 290 тыс. барр./сутки, до 32,08 млн, и достигла пика 2017 года. Запасы же в развитых странах остаются выше того уровня, когда ОПЕК начала сокращать добычу. По состоянию на апрель уровень запасов превысил пятилетний средний (целевой ориентир ОПЕК) на 292 млн баррелей, отмечается в обзоре. Всего же с начала года запасы росли на 360 тыс. барр./сутки.

В конце 2016 года в результате наращивания экспорта производителями запасы нефти увеличились, а в этом году спрос пока не оправдывает ожиданий. На таком фоне, даже при продлении соглашения по сокращению добычи, «запасы могут сократиться до нужного уровня лишь к концу срока действия соглашения», считает агентство.

Автор: Олег Макаров
Теги: ОПЕК , МЭА , сокращение добычи , рынок нефти , спрос на нефть
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