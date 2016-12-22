ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России

ОПЕК понизила прогноз на 2017 год по добыче нефти в России до 11,04 млн барр./сутки. В конце мая страны ОПЕК и государства, не входящих в картель, продлили соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) изменила свой прогноз на 2017 год по добыче нефти в России в сторону понижения, следует из ежемесячного отчета организации.

ОПЕК понизила свой майский прогноз по добычи нефти в России на текущий год на 117 тыс. барр./сутки. Теперь организация прогнозирует уровень добычи нефти в России на уровне 11,04 млн барр./сутки. Таким образом, как следует из материалов организации, по сравнению с 2016 годом уровень добычи нефти в России сократится на 40 тыс. барр./сутки.

В отчете организации также говорится, что пересмотрен прогноз и по поставкам российской нефти. В частности, он понижен на 0,12 млн барр./сутки «в связи с корректировкой оценки добычи нефти во втором полугодии текущего года, вызванного продлением на девять месяцев соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию».

В конце ноября прошлого года страны-члены ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,8 млн барр./день относительно уровня октября 2016 года. Это было сделано с целью стабилизации цен на нефть. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года сроком на шесть месяцев.

Страны, не входящие в ОПЕК (Россия, Мексика, Азербайджан и другие), также поддержавшие соглашение, обязались сократить добычу на 558 тысяч баррелей в день, из которых на долю России пришлось 300 тыс. барр.

В мае страны ОПЕК и не входящие в картель страны продлили это соглашение еще на девять месяцев.