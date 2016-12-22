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Налог для малого бизнеса решили повысить впервые за три года
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Налог для малого бизнеса решили повысить впервые за три года
Экономика, 19:47
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Налог для малого бизнеса решили повысить впервые за три года
С 2018 года власти планируют повысить единый налог на вмененный доход, который зачастую применяется малым бизнесом. Налог, рост которого заморожен уже два года, решили проиндексировать по инфляции
Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

Единый налог на вмененный доход в 2018 году увеличится на 3,9%, следует из проекта Минэкономразвития, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. Это произойдет за счет повышения соответствующего коэффициента-дефлятора с 1,798 до 1,868. Инфляция по итогам 2017 года составит 3,2%, в 2018-м — 4%, прогнозирует Минэкономразвития.

Повышение в соответствии с инфляцией выглядит справедливым, рассуждает эксперт сервиса для предпринимателей компании «СКБ Контур» Павел Орловский. Рост всего на 4% «не может не радовать», добавляет он.

Режим ЕНВД, который для малых предприятий является альтернативой почти всем налогам, разрешается использовать в нескольких отраслях, в частности в розничной торговле, общественном питании, оказании бытовых услуг и т.д. За налоговую базу берут вмененный доход, который рассчитывается как базовая доходность конкретного вида деятельности, умноженная на число работников или площадь помещения и еще на два коэффициента (этот доход государство «вменяет», то есть он не зависит от фактической доходности конкретного бизнеса). Первый коэффициент — повышающий коэффициент-дефлятор, который и устанавливает Минэкономразвития. Второй — понижающий, его утверждает руководство муниципалитетов. Ставка налога по этому вмененному доходу составляет 15%.

Налог на вмененный доход — один из самых популярных и удачных налоговых режимов для малого бизнеса, отмечает зампред комитета «Опоры России» по налогам Сергей Зеленов. Любое повышение по нему чувствительно, потому что покупательная способность достаточно сильно упала по сравнению с той, что была несколько лет назад, говорит он. Но рост на 4% вполне приемлем как альтернатива отмене режима ЕНВД или сокращению видов деятельности, по отношению к которым он применяется, добавляет эксперт. «Я не думаю, что такое увеличение всерьез повлияет на способность предпринимателей выплачивать этот налог», — констатирует он. Пополнения от ЕНВД будут ощутимы для местных бюджетов, полагает Зеленов.

ЕНВД зачисляется в бюджеты муниципалитетов. В январе—сентябре 2017 года, по данным Федерального казначейства, доходы от этого налога составили 51,2 млрд руб. На режиме ЕНВД работают 2,03 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (отчет ФНС на начало 2017 года). Их число при этом сокращается — еще годом ранее ЕНВД предпочитали 2,09 млн малых предприятий и ИП.

Коэффициент-дефлятор для ЕНВД, который ранее стабильно рос каждый год, был впервые заморожен при подготовке бюджета на 2016 год. Тогда его изначально планировали повысить на 16%, но решение пересмотрели: глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров внес законопроект о заморозке, отметив, что запланированный рост значительно превышает прогноз по инфляции. Затем с ним согласился и Минфин с Минэкономразвития — коэффициент оставили на прежнем уровне, что позволило сократить нагрузку на бизнес по ЕНВД на 14 млрд руб.

Похожим образом развивались события и в прошлом году. Тогда Минфин разработал предложение по росту дефлятора на 5,2%: это означало бы, что в 2017 году малый бизнес заплатит в бюджет на 4 млрд руб. больше, говорил в интервью Reuters Алексей Улюкаев, в то время занимавший пост министра экономического развития: «И никаких обоснований. То есть предлагается, чтобы заплатили больше, при этом не понятно, останутся ли плательщики этого налога в белом секторе или уйдут в тень?» Но у премьер-министра Дмитрия Медведева все-таки договорились о том, чтобы оставить ЕНВД на прежнем уровне, объяснял Улюкаев. Таким образом, заморозка продлилась еще на один год.

В какой-то мере рост ЕНВД скажется на микробизнесе, но не стоит ждать волны массовых протестов предпринимателей, рассуждает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Такое медленное повышение связано в том числе и с грядущими выборами президента, добавляет он: «Никто не будет создавать точки социального напряжения, в том числе в бизнес-среде». Но после выборов налоги вырастут сильнее, считает Миронов.

Минфин не ответил на запрос РБК. Представитель Минэкономразвития сообщил, что дефлятор рассчитан в соответствии с Налоговым кодексом (он предусматривает индексацию коэффициента по инфляции в предшествующем году). РБК направил вопросы главе бюджетного комитета Макарову, но не получил ответа.

Другие налоги

Минэкономразвития предлагает изменить коэффициенты-дефляторы не только применительно к ЕНВД, но и в отношении других налоговых режимов малого бизнеса — торгового сбора, упрощенной и патентной систем налогообложения. Все они увеличиваются примерно на 4%, отмечает Орловский. Что касается упрощенной системы, нынешнее повышение не повлияет на предельную величину дохода, при которой допускается использование упрощенки, поясняет он. Этот показатель заморожен до 2020 года, напоминает эксперт (112,5 млн руб. за девять месяцев года, предшествующего переходу на УСН, для перехода на этот режим и 150 млн руб. по итогам года для действующих плательщиков УСН).

Рост по патентной системе влияет на максимальный размер потенциального дохода по патенту, который могут установить региональные власти, говорит Орловский. То есть повышение коэффициента «не равно увеличению стоимости патента», у регионов пока лишь появляется такая возможность, решение остается за властями субъектов, добавляет он. Похожая ситуация и с торговым сбором, который действует в городах федерального значения: Москве, например, придется менять соответствующий закон, чтобы дефлятор повлиял на конечный размер сбора. Впрочем, это маловероятно, полагает Орловский. Совершенствование механизма обложения торговым сбором — одно из главных направлений налоговой политики Москвы в следующую трехлетку, сказано в пояснительной записке к проекту столичного бюджета.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: малый бизнес , ЕНВД
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