СМИ сообщили о сокращении пенсий в России в ближайшие три года

Пенсии в России будут сокращаться следующие три года. Это связано с тем, что пенсии работающих пенсионеров, которых больше 10 млн человек, не индексируются

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В ближайшие три года пенсии в России будут сокращаться в реальном выражении. Такой макропрогноз Министерство экономического развития (МЭР) внесло в правительство, пишет газета «Ведомости». Два федеральных чиновника подтвердили изданию подлинность документа.

В базовом сценарии МЭР, на основе которого готовится бюджет, пенсии незначительно снижаются — на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019–2020 годах.

Как объяснили «Ведомостям» чиновники, пенсии сокращаются из-за отказа от их индексации работающим пенсионерам. Кроме того, в следующем году инфляция, по прогнозу, будет выше (4% против 3,7%), пенсии же индексируются по прошлогодней инфляции. По данным ПФР, из 43 млн пенсионеров в России работает около трети.

Проект бюджета на 2018–2020 годы пока не предусматривает возвращения к индексации пенсии работающих пенсионеров. Из-за этого из реального роста пенсий вычитается меньше 1%, сказал газете участвующий в обсуждении бюджета эксперт.

По мнению чиновника, участвующего в обсуждении прогноза, нет смысла говорить о средней пенсии всех пенсионеров, так как это «технический и не имеющий смысла показатель». Правильнее разделять пенсию неработающих пенсионеров и общий доход (пенсия и заработок) работающих.

Так, общий реальный доход работающих пенсионеров вырастет на 1,8% в 2018 году и на 0,1 и 0,3% в два последующих года без учета ступенчатой накопленной индексации, когда человек перестанет работать и выйдет на пенсию, узнали «Ведомости» подсчеты МЭР.

С такой позицией не согласилась директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. «Если речь идет о пенсиях, при чем тут другие доходы?» — заметила она. Другой эксперт, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования ­РАНХиГС Юрий Горлин, отметил, что решение лишить работающих пенсионеров индексации было непродуманным и несправедливым. Сэкономленные деньги, по задумке, должны были пойти на повышение пенсий остальным пенсионерам, но этого не происходит, добавил он.

По инициативе правительства пенсии работающих пенсионеров впервые не были проиндексированы в 2016 году​. Решение обосновывалось экономическими сложностями и, соответственно, нарастающим дефицитом бюджета