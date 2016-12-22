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Ткачев обещал ответить на усложнение процедуры экспорта зерна в Турцию
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Ткачев обещал ответить на усложнение процедуры экспорта зерна в Турцию
Экономика, 16:05
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Ткачев обещал ответить на усложнение процедуры экспорта зерна в Турцию
По словам главы Минсельхоза, Россия ответит на введенные Анкарой дополнительные требования к поставщикам сельхозпродукции
Александр Ткачев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вводимые турецкими властями дополнительные требования к российским экспортерам сельхозпродукции не останутся без ответа, заявил журналистам глава Минсельхоза Александр Ткачев.

«Если турецкая сторона будет так же придумывать новые препятствия, новые преграды, конечно, мы будем принимать адекватные меры. Вторую щеку никто подставлять не собирается», — сказал Ткачев (цитата по ТАСС).

Начиная с 9 октября экспортеров, поставляющих в Турцию нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, рис, подсолнечный жмых и твердую пшеницу, обязали дополнительно заверять счета-фактуры на эти товары.

Введение этих требований турецкие власти назвали зеркальным ответом на аналогичные действия России, а в начале августа министр экономики Нихат Зейбекчи предупреждал, что «серьезное давление» на местных сельхозпроизводителей может вынудить турецкие власти к ужесточению требований.

В Турции предупредили об ответе на ограничение ввоза овощей в Россию
Экономика

По словам Ткачева, дополнительные требования носят «бюрократический характер» и любая дополнительная нагрузка «ни к чему хорошему не приведет».

«Мы же не на это рассчитывали — наоборот, нужно упрощать таможенный режим, поэтому если так будет идти речь, то мы будем адекватно реагировать на тот же импорт овощей, цитрусовых, мандаринов, апельсинов. Это приведет, наоборот, к обострению, а не к снятию ограничений», — предупредил Ткачев.

С 1 января 2016 года Россия ограничила поставки из Турции нескольких видов сельхозпродуктов, что стало ответом на атаку турецких истребителей на российский бомбардировщик Су-24, сбитый в районе сирийско-турецкой границы. После улучшения отношений между странами большая часть запретов была отменена, однако импорт турецких помидоров в Россию по-прежнему запрещен.

В начале октября вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что решение о допуске на российский рынок томатов из Турции будет принято не ранее начала 2018 года.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Турция , Минсельхоз , Александр Ткачев
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