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Россияне вдвое ускорили сокращение повседневных расходов
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Россияне вдвое ускорили сокращение повседневных расходов
Экономика, 12:54
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Россияне вдвое ускорили сокращение повседневных расходов
В сентябре 2017 года средняя величина расходов снизилась на 1,3%, тогда как в августе — на 0,6%
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Исследование холдинга «Ромир» показало, что повседневные расходы россиян продолжают сокращаться, причем в сентябре темп их снижения по сравнению с предыдущим месяцем вырос вдвое — с 0,6% в августе до 1,3%.

«Сентябрьское снижение расходов выглядит нетипичным в общей картине наблюдений. Аналогичная ситуация фиксировалась только в сентябре 2014 года, в момент начала кризиса и введения продуктового эмбарго. Тогда, вероятно, наши соотечественники пребывали в некоторой растерянности от новых экономических и торговых реалий», — говорится в сообщении «Ромир».

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Одной из главных причин нынешнего сокращения расходов россиян эксперты «Ромир» называют сезонное снижение цен на фрукты и овощи на фоне большого урожая.

В то же время данные Romir Consumer Scan Panel свидетельствуют об общем снижении покупательской активности в сентябре: судя по ним, россияне стали реже ходить в магазины.

В годовом исчислении величина повседневных расходов россиян увеличилась на 3,3%, что, как отмечается в отчете «Ромир», практически совпадает с уровнем официальной инфляции.

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При этом в разных регионах динамика повседневных расходов оказалась диаметрально противоположной. К примеру, в Сибирском федеральном округе расходы по сравнению с сентябрем прошлого года сократились на 6,3%, в то время как в Южном федеральном округе выросли на 14,3%. По сравнению с августом 2017 года расходы россиян в сентябре сократились в Сибири (минус 5,1%) и Центральном федеральном округе (минус 1,6%) и выросли на Урале (+5%).

В Москве повседневные траты горожан в сентябре выросли по сравнению с августом на 0,7%, а по сравнению с сентябрем прошлого года — на 1,4%, что существенно ниже уровня инфляции. В Петербурге повседневные расходы жителей за год не изменились.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Ромир» , потребительские расходы
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