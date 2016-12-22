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Экономисты назвали закономерным присуждение Нобелевской премии Талеру
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Экономисты назвали закономерным присуждение Нобелевской премии Талеру
Экономика, 16:46
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Экономисты назвали закономерным присуждение Нобелевской премии Талеру
Экономист Андрей Мовчан заявил РБК, что теория поведения позволит игрокам лучше прогнозировать ситуацию на рынках. Руслан Гринберг из Института экономики РАН подчеркнул, что объяснение экономического поведения — важная область
Лауреат Нобелевской премии по экономике Ричард Талер (Фото: Carsten Rehder / АР)

Руководитель программы «Экономическая политика» Московского центра «Карнеги» Андрей Мовчан, комментируя присуждение премии по экономическим наукам имени Альфреда Нобеля американскому ученому Ричарду Талеру, заявил РБК, что выбор получателя этой награды — всегда субъективный вопрос. «Почему дали этому ученому, а не этому, но нет однозначных критериев победы», — уточнил он.

«В каком-то смысле математическая теория исчерпана, ведь она уже хорошо построена, и ничего нового уже не сделать. При этом ее практическое применение ограничено, ведь кризисы продолжаются, а государства на рынках работают нерационально. Именно поэтому внимание сосредоточено на новых теориях, которые стараются рассматривать экономику в другом спектре», — пояснил Мовчан.

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Экономика

По мнению эксперта, из-за этого в экономике в ближайшее время отдадут приоритет не цифрам, а психологии. Прежде считалось, что экономический субъект неодушевлен и действует без страстей. Сейчас делают попытку построить надстройку над математической экономикой, ведь люди нерациональны и серьезно подвержены влиянию, отметил Мовчан. «Теория поведения позволит правительствам и крупным игрокам лучше прогнозировать ситуацию — это, по сути, новое острие экономики», — констатировал он.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин назвал в комментарии РБК «закономерным» присуждение Нобелевской премии по экономике за «вклад в исследование экономического поведения» Ричарду Талеру.

«Экономическое поведение — это исключительно важная область для микроэкономики, для понимания того, что происходит в экономике. Я радуюсь, что она пользуется вниманием», — сказал Ясин.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в разговоре с РБК отметил, что исследование экономического поведения — «сейчас очень важная тема». По словам Гринберга, сейчас выяснилось, что половина экономики и экономической политики — это психология.

«То, что он [Ричард Талер] занимается психологическими аспектами рациональных решений в области экономики, — это очень модная в хорошем смысле тема. Теперь разрушается основной постулат рыночной философии, что каждый индивидуум ведет себя рационально, на самом деле это далеко не так», — уточнил глава экономического института РАН.

​Профессор института социально-экономических исследований УНЦ РАН Ринат Гатауллин назвал лауреата Нобелевской премии по экономике Ричарда Талера «главным в мире по исследованиям экономического поведения».

По его словам, экономическое поведение — это важный вопрос, но, к сожалению, в России на изучение данного аспекта не обращают внимания. Это очень важное направление — его необходимо изучать.

«Остается только завидовать, что [Ричард Талер] стал лауреатом Нобелевской премии. Хотя я не считаю, что наша экономическая наука хуже, у нас есть свои разработки, но мы не умеем их преподнести, презентовать», — добавил Гатауллин.

Профессор Чикагского университета Константин Сонин назвал в разговоре с РБК Талера одним из основателей «поведенческих финансов». Сонин отметил, что ученый успешно применял экспериментальные методы для того, чтобы исследовать закономерности в поведении людей, прежде всего — инвесторов.

«Он работал вместе с Дэниелем Каннеманом, получившим Нобелевскую премию в 2002 году за эксперименты, анализирующие «границы рациональности» экономических субъектов. У Талера гораздо больше практических приложений — прежде всего, в финансовом регулировании. Его эксперименты показали, как важна правильная организация программ — скажем, когда сотрудники крупных предприятий выбирают пенсионный план, важно, чтобы в качестве опции «по умолчанию» была какая-то надежная опция, потому что выбор людей очень чувствителен к «маловажным» деталям», — пояснил Сонин.

Кроме того, Талер смог предложить несколько ответов на вопросы, которые «давно непонятны экономистам». Среди них — то, что долгосрочное соотношение цен на акции и облигации «плохо соответствует тому, что должно было бы происходить, если бы инвесторы правильно оценивали риски».

«Идеи Талера вовсю используются в финансовом регулировании в США и Европе. Я думаю, что в России тоже, потому что большая часть передового регулирования у нас заимствована у стран с более хорошо развитыми финансовыми рынками», — подчеркнул профессор.

Премию Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля вручили 9 октября в Стокгольме американскому экономисту Ричарду Талеру из Чикагского университета «за вклад в изучение поведенческой экономики».

Талер показал, как использовать при анализе принятия экономических решений «реалистичные с психологической точки зрения» предпосылки к тому или иному поведению. Он показал, как социальные предпочтения или самоконтроль человека могут влиять на его решения и на рынок в целом.

В 2017 году впервые вышла книга Талера на русском языке «Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать».

В аналитической компании Claritive Analytics полагают, что на премию в этом году могли претендовать и другие экономисты. В компании выделили следующих, по ее мнению, достойных экономистов: Колин Камерер и Джордж Левенштейн (за новаторские исследования в поведенческой экономике и нейроэкономике), Роберт Холл (за анализ производительности труда и исследования рецессии и безработицы), Майкл Йенсен, Стюарт Майерс и Рагурам Раджан (за исследование процессов принятия решений в корпоративных финансах).

Нобелевская премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий — по медицине, физике, химии, литературе и премии мира, — не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк Швеции. Премия вручается с 1969 года. Лауреатами премии стали 78 ученых, большая часть из которых — ученые из США.

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Авторы: Дмитрий Окрест, Екатерина Костина.
При участии: Екатерина Ракитина.
Теги: НИУ ВШЭ , Ричард Талер , Нобелевская премия по экономике
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