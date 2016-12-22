S&P понизило рейтинги АФК «Система»

S&P понизило долгосрочные кредитные рейтинги АФК «Система» до «BB-». Такая оценка представителей рейтингового агентства была связана с заморозкой дивидендов МТС в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах АФК «Система» с «ВВ» до «ВВ-». Это следует из материалов, опубликованных на сайте организации.

Как уточняется в пресс-релизе на сайте агентства, такое решение отражает мнение аналитиков S&P о том, что «заморозка дивидендов МТС в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти», в краткосрочной перспективе может привести к ухудшению ликвидности АФК «Система». Рейтинги российской финансовой корпорации, согласно материалам на сайте S&P, как и прежде находятся на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения.

В этот список рейтинги АФК «Система» были помещены агентством в июле. В настоящий момент это, как пояснили в S&P, свидетельствует о неопределенности итогов судебного заседания, на котором суд постановил взыскать с АФК «Система» 136,3 млрд руб. в пользу «Башнефти». «Не ясно, из каких источников «Система» возьмет средства на возмещение иска», — пояснили аналитики, добавив, что компания, по их данным, «все еще рассматривает разные варианты». Помимо этого, как заметили представители рейтингового агентства, существует «большая неопределенность» относительно решения суда об итоговой сумме иска.

«Мы ожидаем, что АФК «Система» будет активно получать обязательства от банков, чтобы избежать ситуации нехватки ликвидности для исполнения решения суда или финансирования ее обычных операций», — отметили аналитики.

В 2014 году АФК «Система» осуществила реорганизацию подконтрольной ей на тот момент нефтяной компании «Башнефть». После этого АФК «Система» были переданы 49,4% акций принадлежащей «Башнефти» компании «Система-инвест».

Их финансовая корпорация позже обменяла на акции «Башнефти» и другие активы. А затем, в 2014 году «Башнефть» перешла под контроль государства.

Спустя два года, в 2016 году, во время приватизационной сделки контрольный пакет акций «Башнефти» приобрела «Роснефть». За него нефтяная компания тогда заплатила 329,7 млрд руб. После этого «Роснефть» провела внутренний аудит «Башнефти», и в мае 2017 года подала иск в суд к АФК «Система» и «Система-инвест». Эти предприятия, по мнению представителей «Роснефти», причинили нефтяной компании ущерб в результате реорганизации «Башнефти». С АФК «Система» и «Система-инвест» «Роснефть» потребовала взыскать 106,6 млрд руб. убытков. Позже в связи с ослаблением курса рубля эта сумма была увеличена до 170,6 млрд руб.

В конце августа Башкирский арбитражный суд счел реорганизацию «Башнефти» неправомерным выводом активов. Тогда же суд частично признал законными требования «Роснефти» к «Системе», снизив их до 136,3 млрд руб. В финансовой корпорации, в свою очередь, на это заявили, что обжалуют решение суда. Однако в рамках обеспечительных мер по этому делу суд арестовал 31,76% акций МТС, 100% акций сети частных медицинских клиник «Медси» и 90,47% акций «Башкирской электросетевой компании».

Однако 7 сентября глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о том, что нефтяная компания «позже» озвучит свою позицию по мировому соглашению с АФК «Система». До этого, 5 сентября, надежду на то, что компаниям удастся достичь мирного соглашения выразил президент России Владимир Путин.