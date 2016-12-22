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Путин призвал «забираться» в число лидеров отрасли интернета вещей
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Путин призвал «забираться» в число лидеров отрасли интернета вещей
Экономика, 19:50
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Путин призвал «забираться» в число лидеров отрасли интернета вещей
Развитие «интернета вещей» президент Владимир Путин назвал возможностью прийти к независимой экономике и кардинально изменить промышленность страны. «Поэтому вот туда надо забираться», — отметил российский глава
Владимир Путин (в центре) на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин уверен, что интернет вещей (Internet of Things, IoT) способен «кардинально изменить» промышленность и сделать экономику страны независимой, об этом он заявил на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края, говорится на сайте Кремля.

«Тогда [после проникновения интернета вещей в промышленность] у нас будет другая экономика, только в этом случае мы сможем быть независимыми», — сказал президент. «Это не просто интернет вещей, это создание вообще новой промышленности», — добавил он.

«Кто будет владеть вот этими кластерами, информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире. Поэтому вот туда надо забираться», — заключил Путин.

​Глава государства также парировал на жалобу одного из выступающих на встрече, который заявил, что государственные программы, связанные с развитием цифровой экономики, недостаточно синхронизированы между собой. Путин обратил на это внимание Минэкономразвития и Минкомсвязи, а также подчеркнул, что в результате синхронизации IT-компании не должны потерять существующие льготы.

Кроме того, Путин прокомментировал жалобу на требование перевезти в «Сколково» региональные компании, которые хотели бы получать поддержку фонда. «Идея была, наверное, правильная — сконцентрировать все в одном месте, но если здесь такое развитие у компании, то зачем заставлять перетаскивать вещи в «Сколково»? А персонал куда деть?» — поинтересовался президент.

В декабре 2016 года Минсельхоз, Минпромторг и Минкомсвязи получили поручение разработать план мероприятий по внедрению интернета вещей в агропромышленном комплексе, такое распоряжение дал вице-премьер Аркадий Дворкович, об этом писала газета «Ведомости».

Как следует из поручения Дворковича, ведомства должны подготовить предложения по обеспечению доступа в интернет на землях сельхозназначения в Воронежской области, Ставропольском и Краснодарском краях. Они также должны разработать порядок строительства объектов связи на этих землях. Источники издания при этом не уточнили, в какие сроки и за чей счет могут быть внедрены новые технологии.

В апреле 2016 года по поводу развития интернета вещей к Путину обратился «Ростелеком». Президент компании Сергей Калугин предложил главе государства создать в России консорциум индустриального интернета, который возглавит сама компания. Индустриальный интернет — сегмент интернета вещей, направления, сосредоточенного на создании среды, в которой подключенные по интернет-сетям «умные» устройства взаимодействуют по единым протоколам без участия человека.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Владимир Путин , интернет вещей
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