Объем поставок российского газа через Украину достиг максимума за 5 лет

Объем транзита российского природного газа через украинскую ГТС увеличился на 22% в первые пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом говорится в пресс-релизе «Нафтогаза», поступившем в РБК.
«Объем поставок газа в этом году достиг рекордно высокого уровня за последние пять лет, превысив средний объем транзита за январь—май в 2013–2016 годы почти на 9 млрд куб. м», — говорится в сообщении.
Объем поставок за пять месяцев этого года составил 38,26 млрд куб. м газа.
«Нафтогаз» подчеркивает, что поставки российского природного газа по другим маршрутам за этот же период были почти стабильными. «Газпром» покрывает рост и колебания спроса на российский газ в ЕС в первую очередь используя возможности поставок через Украину», — считает украинская компания.
В конце апреля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что объем транзита российского газа через Украину может уменьшиться в пять раз с 2020 года. При этом он допустил, что компания рассматривает возможность сохранения поставок газа в Евросоюз и после 2019 года.
По итогам 2016 года объем транзита российского газа в страны ЕС через Украину составил 82,2 млрд куб. м. Этот показатель вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.
В 2015 году «Газпром» подал иск к «Нафтогазу» с требованием взыскать плату за недобор контрактных объемов газа в 2012–2013 годы, которую он должен был оплатить по правилу take-or-pay. В конце мая Стокгольмский арбитраж отменил требование take-or-pay («бери или плати», ежегодная оплата минимального годового количества топлива) для украинской компании. В «Газпроме» опровергли это заявление «Нафтогаза» и сообщили, что суд примет окончательное решение по этому иску в конце июня.