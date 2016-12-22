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Объем поставок российского газа через Украину достиг максимума за 5 лет
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Объем поставок российского газа через Украину достиг максимума за 5 лет
Экономика, 16:30
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Объем поставок российского газа через Украину достиг максимума за 5 лет
Поставки российского газа через Украину за январь—май 2017 года выросли на 22% и составили 38,26 млрд куб. м. Объем поставок достиг рекордного уровня за последние пять лет
Фото: Сергей Чузаков / AP

Объем транзита российского природного газа через украинскую ГТС увеличился на 22% в первые пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом говорится в пресс-релизе «Нафтогаза», поступившем в РБК.

«Объем поставок газа в этом году достиг рекордно высокого уровня за последние пять лет, превысив средний объем транзита за январь—май в 2013–2016 годы почти на 9 млрд куб. м», — говорится в сообщении.

Объем поставок за пять месяцев этого года составил 38,26 млрд куб. м газа.

«Нафтогаз» подчеркивает, что поставки российского природного газа по другим​ маршрутам за этот же период были почти стабильными. «Газпром» покрывает рост и колебания спроса на российский газ в ЕС в первую очередь используя возможности поставок через Украину», — считает украинская компания.

В конце апреля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что объем транзита российского газа через Украину может уменьшиться в пять раз с 2020 года. При этом он допустил, что компания рассматривает возможность сохранения поставок газа в Евросоюз и после 2019 года. ​

По итогам 2016 года объем транзита российского газа в страны ЕС через Украину составил 82,2 млрд куб. м. Этот показатель вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году. ​

В 2015 году «Газпром» подал иск к «Нафтогазу» с требованием взыскать плату за недобор контрактных объемов газа в 2012–2013 год​ы, которую он должен был оплатить по правилу take-or-pay. В конце мая Стокгольмский арбитраж отменил требование take-or-pay («бери или плати», ежегодная оплата минимального годового количества топлива) для украинской компании. В «Газпроме» опровергли это заявление «Нафтогаза» и сообщили, что суд примет окончательное решение по этому иску в конце июня.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Россия , Украина , «Газпром» , «Нафтогаз»
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