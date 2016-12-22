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Новак назвал текущие цены на нефть оптимальными для инвестиций в отрасль
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Новак назвал текущие цены на нефть оптимальными для инвестиций в отрасль
ВЭФ-2017, 15:58
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Новак назвал текущие цены на нефть оптимальными для инвестиций в отрасль
Министр энергетики Александр Новак считает нынешнюю цену на нефть оптимальной и для продавцов, и для покупателей, а также для того, чтобы инвестировать в отрасль. Сейчас никакие форс-мажоры не влияют на рынок, уверен министр
Александр Новак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Министр энергетики России Александр Новак назвал оптимальными текущие цены на нефть, об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Мне кажется, сейчас установлена достаточно оптимальная цена, которая позволяет обеспечивать инвестиции в отрасль», — заявил министр.

«Постепенно рынок балансируется, но при этом мы видим и возврат инвестиций, которые сократились в 2014, в 2015 годах на сумму более $500 млрд. Поэтому для нас важно, что такая цена, она оптимальна и для производителей, и для потребителей», — пояснил Новак.

При этом он отметил, что не исключает волатильности, которая может зависеть от форс-мажорных обстоятельств, либо от ситуации в Ливии, Нигерии или других государствах.

По словам Новака, через три месяца после сделки со странами ОПЕК цены на нефть стабилизировались и установились на уровне в $50 за баррель. «С рынка убрано примерно 350 млн баррелей за первое полугодие. И это имеет свой положительный эффект. По нашей оценке, когда мы продлевали соглашение на девять месяцев, мы исходили из того, что к 1 апреля рынок сбалансируется. То есть остатки, излишки нефти на складах уменьшатся до уровня среднегодового за предыдущие пять лет. И такую динамику пока мы видим», — рассказал министр.

Говоря о форс-мажорных обстоятельствах, которые могут повлиять на объемы добычи нефти и, соответственно, на мировые цены на нефть, Новак отметил, что рынок слабо реагировал даже на такие вещи, как ураган «Харви», приближавшийся к берегам США.

«Вы видите, что рынок слабо отреагировал, фактически цены не изменились. И в основном пострадала нефтепереработка, которая сейчас быстро будет восстановлена, я думаю», — сказал министр, отметив, что тренды в отрасли остаются прежними.

«Здесь те тренды, которые были в последние несколько месяцев, — они сохранились. То есть Соединенные Штаты Америки очень быстро восстановили добычу в объеме примерно 600–700 тыс. барр. после падения. В последние два месяца мы видим у них несущественный прирост», — рассказал Новак, пояснив, что речь идет уже скорее о сокращении темпов роста.

По данным Минэнерго на начало сентября 2017 года, объем сокращения добычи нефти составил 344,9 тыс. барр. в сутки по отношению к аналогичному показателю в октябре 2016 года. В ведомстве подчеркнули, что сокращение добычи нефти показывает, что Россия «полностью выполняет все добровольно взятые на себя обязательства» по ОПЕК.

В ноябре 2016 года страны ОПЕК вместе с Россией договорились снизить добычу нефти на 1,2 млн барр. в сутки. Государства, не входящие в ОПЕК, обязались сократить добычу на 558 тыс. барр. в сутки. Россия согласилась снизить добычу на 300 тыс. барр. В мае 2017 года срок действия соглашения был продлен еще на девять месяцев.

В конце июня 2017 года Новак заявил, что Россия перевыполнила свой план по снижению добычи и сократила ее на 305–308 тыс. барр. в сутки по сравнению с октябрем 2016 года. Тогда министр говорил, что возможность дополнительного снижения добычи нефти Россией не обсуждается. «Таким образом, Россия исполняет свои обязательства в полном объеме», — констатировал министр.

Авторы: Ася Сотникова, Наталья Княжевич.
Теги: Александр Новак , цена на нефть , ВЭФ , министр энергетики
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