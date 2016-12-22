Минтранс ответил на слова о риске остановки экспорта российских самолетов

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что ведомство не видит проблем для поставок российской авиатехники за рубеж. Ранее «Коммерсантъ» писал, что без соглашений с МАК экспорт может столкнуться с трудностями

Максим Соколов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Минтранса Максим Соколов назвал «страхами» сообщения о проблемах экспорта российских самолетов за рубеж из-за отсутствия соглашения между Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и Росавиацией.

«Мы не видим каких-либо проблем, связанных с экспортом российской техники, куда бы то ни было за рубеж. Скорее, этого страхи, которые зачем-то выносятся на полосы средств массовой информации», — заявил Соколов. Он привел в пример сказку: «Не надо кричать «волк-волк», а спокойно, профессионально разобраться в этом вопросе» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее газета «Коммерсантъ» написала о возможном появлении проблем при экспорте российской авиатхеники. По данным газеты, союз авиапроизводителей направил Росавиации письмо с предложением заключить соглашение с МАК «для продвижения российской авиатехники за рубеж».

Союз обратился в Росавиацию на фоне конфликта между ведомством и комитетом. В 2016 году Росавиация переняла у МАК функции по сертификации воздушных судов и двигателей, в связи с чем теперь должна стать разработчиком соглашений с властями других стран по вопросам летной годности. Чтобы не иметь затруднений при экспорте такие соглашения нужно заключить с США и Евросоюзом, пишет газета. По старым соглашениям нельзя начать поставки новых самолетов, например, МС-21.​

Подписание новых соглашений возможно «при условии соответствия национальной системы поддержания летной годности стандартам и практике Международной организации гражданской авиации (ICAO)», заявили в союзе авиапроизводителей. Такие условия обязывают Росавиацию заключить соглашение с МАК, Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и Федеральной авиационной администрацией США (FAA).

По данным газеты, в ответном письме врио главы Росавиации Александр Беляков сообщил, что заключить соглашение по поддержанию летной годности с МАК «не представляется возможным», поскольку Росси уже следует новым нормативам в области сертификации авиатехники ICAO.

С EASA и с FAA Россия только согласовала процедуры начала работы над соглашениями. По словам Белякова, предложенный FAA текст Россия не может принять «из-за его дискриминационного характера» — документ «направлен только на обеспечение поставок американской авиатехники в Россию», отметил Беляков. В FAA не стали готовить документ о «сертификации и поддержании летной годности российской авиатехники при ее поставке в США», заключил Беляков.

Производитель SSJ 100 — компания «Гражданские самолеты Сухого» — сообщил «Коммерсанту», что работа ведется «в рамках предлагаемых текущим законодательством условий» и процесс выдачи сертификатов на SSJ 100 не останавливается.