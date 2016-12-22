Шувалов прокомментировал «бюджетный маневр» Кудрина

Вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что президент рассмотрит все написанные программы развития, из которых будут отобраны «наиболее востребованные». Ранее Алексей Кудрин представил программу развития России до 2024 года

Игорь Шувалов (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Первый вице-премьер Игорь Шувалов прокомментировал модель бюджетного маневра, предложенную главой ЦСР Алексеем Кудриным. Стратегия Кудрина предполагает рост инвестиций в человеческий капитал с параллельным сокращением расходов на силовые структуры

«Все программы, которые сейчас написаны, президент смотрит по блокам. Наиболее востребованные блоки будут критически рассмотрены, переработаны, доработаны и лягут в основу президентской программы», — сказал Шувалов РБК.

Ранее глава ЦСР Алексей Кудрин в статье «Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики», опубликованной в сентябрьском номере журнала «Вопросы экономики» (внимание на публикацию обратили «Ведомости»), раскрыл детали стратегии развития России до 2024 года.

В статье выделяются три задачи бюджетной политики: восстановление бюджетной сбалансированности и защищенности от рисков, обеспечение долгосрочной бюджетной устойчивости и создание благоприятных условий для экономического роста. Структурные реформы, по расчетам Кудрина, позволят удвоить экономику к 2035 году.

Эксперты предлагают сократить расходы на оборону, правопорядок, частично на госуправление и социальные расходы. Численность сотрудников правоохранительных органов, по мнению ЦСР, можно сократить на четверть, а расходы на оборону — снизить с нынешних 4,4% ВВП до 2,8%. Можно сэкономить и в рамках системы социальной поддержки — по оценкам ЦСР, порядка трех четвертей социальных выплат получают граждане, которые не относятся к числу нуждающихся. Эксперты предлагают перейти к адресному принципу предоставления социальной поддержки. Кроме того, авторы выступают сторонниками повышения пенсионного возраста.



В то же время необходимо наращивать расходы на здравоохранение и образование, указано в статье.