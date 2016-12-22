Минфин предложил Путину сэкономить 700 млн руб. на люксах для чиновников

Минфин предлагает в разы сократить число чиновников, которым государство возмещает остановку во время командировок в двухместных номерах «высшей категории» — всего до 33. На этом ежегодно можно будет экономить 700 млн руб.

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Министерство финансов предлагает значительно сократить число федеральных чиновников, которым государство будет компенсировать проживание во время командировок в двухкомнатном номере «высшей категории». Об этом говорится в проекте поправок в указ президента о порядке командирования госслужащих. Проект опубликован на портале проектов нормативных актов и находится в стадии обсуждения. На него обратила внимание газета «Ведомости».

Согласно указу президента от 2005 года во время командировок все гражданские служащие, замещающие высшие должностные категории «руководители», получают возмещение проживания в двухкомнатных номерах. Остальным госслужащим государство возмещает не более стоимости однокомнатного номера «первой категории».

Министерство предлагает возмещать проживание в двухместных номерах только чиновникам из соответствующего перечня. Так, возмещение не более стоимости двухкомнатного номера «высшей категории» смогут получить только четыре руководителя администрации президента (АП) — руководитель, его первый заместитель, заместитель и пресс-секретарь президента. По действующему закону остановиться в двухместном номере за счет государства могут 30 чиновников АП, которые относятся к категории «высших руководителей».

Минфин предлагает значительно сократить число таких чиновников и в других министерствах и ведомствах. В аппарате Совета федерации до трех с 15, в аппарате Госдумы до 3 с 17, в правительстве до 5 с 28, во всех федеральных министерствах до 7 с 14 (в России 21 министерство). Также Минфин предлагает возмещать проживание в двухместном номере только руководителям федеральных служб и агентств, руководителю управделами президента. В Конституционном суде, Счетной палате и ЦИК возмещать проживание в номерах «высшей категории» предлагают только руководителям и их заместителям.

Проект указа подготовлен «в целях оптимизации расходов федерального бюджета», говорится в пояснительной записке Минфина. Его реализация «по предварительным расчетным оценкам» позволит экономить около 700,0 млн. рублей ежегодно, отметили в министерстве.