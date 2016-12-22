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Стенли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы ФРС США
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Стенли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы ФРС США
Экономика, 20:17
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Стенли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы ФРС США
Один из самых известных в мире экономистов Стенли Фишер в октябре уйдет в отставку со своего поста в ФРС. Он в 1998 году был одним из авторов рекомендаций для России по выходу из финансового кризиса
Стенли Фишер (Фото: Gil Cohen Magen / Reuters)

Один из самых известных в мире экономистов Стенли Фишер, занимавший пост заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, подал в отставку, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фишер написал открытое письмо на имя президента США Дональда Трампа. В нем зампред ФРС сообщил о намерении уйти в отставку с 13 октября по причинам личного характера.

73-летний Фишер был выдвинут на свой пост предыдущим президентом США Бараком Обамой. По контракту срок полномочий Фишера должен был закончиться 31 января 2020 года. Срок полномочий заместителя председателя истекает 12 июня 2018 года.

До прихода в ФРС, с мая 2005 года, Фишер возглавлял Центральный банк Израиля. До этого, в 1994–2001 годах, он занимал должность первого заместителя директора Международного валютного фонда (МВФ). Ранее, в 1988–1990 годах, был вице-президентом и ведущим экономистом Всемирного банка. Преподавал экономику в Массачусетском технологическом институте с 1977 по 1999 год. До этого был доцентом экономики и докторантом Чикагского университета.

В 1998 году Фишер предложил России свои рекомендации по выходу из финансового кризиса. «Будучи респектабельным экономистом и став высокопоставленным международным чиновником, он обеспечил принятие в качестве официальной позиции фонда рекомендаций по проведению так называемой exchange rate-based stabilization — политики финансовой стабилизации, основанной на фиксированном или квазификсированном валютном курсе», — ​говорил в интервью газете «Коммерсантъ» занимавший пост советника президента России по экономике в 2000–2005 годах Андрей Илларионов.

«Подобные рекомендации МВФ давал многим крупным странам, сталкивавшимся с проблемами финансовой несбалансированности», — рассказывал Илларионов. Он отмечал, что Чубайс и Гайдар были дружны с Фишером и полностью заимствовали его предложения.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: отставка , ФРС США , Стенли Фишер
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