Цены на нефть впервые за 3 месяца поднялись выше $54 благодаря урагану

На фоне приближения к берегам США урагана «Ирма» и формирования в Мексиканском заливе тропического шторма «Катя» цена барреля Brent выросла почти на 1,5%

Фото: Dario Pignatelli / Bloomberg

Мировые цены на нефть марки Brent впервые с конца 2017 года поднялись выше $54 за баррель. На пике его стоимость достигла отметки $54,16, что на 1,46% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Аналитики связывают рост котировок с приближением к берегам США, где еще не успели оправиться от визита урагана «Харви», нового урагана «Ирма», который, по некоторым оценкам, может стать сильнейшим за несколько десятилетий. По прогнозам синоптиков, «Ирма», уже достигшая Пуэрто-Рико, выйдет к побережью Мексиканского залива через несколько дней.

«Если «Ирма» создаст угрозу для объектов нефте- и газодобывающей инфраструктуры в регионе, полностью не восстановившейся после прохождения урагана «Харви», то, скорее всего, произойдут новые перебои в коммерческих операциях с нефтью», — отмечается в отчете аналитиков Kommerzbank.

Между тем уже сейчас в Мексиканском заливе бушует тропический шторм «Катя», который, по данным Национального центра ураганов, может усилиться в течение следующих двух суток.

На фоне роста нефтяных котировок продолжается укрепление рубля. В ходе торгов на Московской бирже в среду курс доллара снизился почти до 57,27 руб., курс евро — до 68,31 руб.