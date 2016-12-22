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Путин допустил поставки российского трубного газа в Корею
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Путин допустил поставки российского трубного газа в Корею
Экономика, 10:49
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Путин допустил поставки российского трубного газа в Корею
На встрече с Мун Чжэ Ином президент России заявил о заинтересованности в проектах с участием как Южной Кореи, так и КНДР. Москва готова обсуждать с двумя странами поставки трубного газа, отметил Путин
Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

Россия может поставлять в Южную Корею трубный газ, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Мун Чжэ Ином, передает корреспондент РБК. Москва заинтересована в трехсторонних проектах с участием как Сеула, так и Пхеньяна, добавил Путин.

«Речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России, Республики Корея и Северной Кореи», — пояснил президент. Путин подчеркнул, что помимо экономической выгоды такие проекты с участием как Сеула, так и Пхеньяна могут способствовать укреплению доверия на полуострове.

Путин добавил, что лидеры на переговорах отметили развитие сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Компании из Южной Кореи участвуют в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», также рассматривается вопрос об увеличении закупок сжиженного природного газа (СПГ).

Президент также заявил, что на верфях Южной Кореи построят 15 танкеров, предназначенных для транспортировки газа, добытого в рамках проекта «Ямал СПГ».

Сеул является одним из ключевых партнеров Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил Путин.

По данным Федеральной таможенной службы, объем торгового оборота России и Южной Кореи за первое полугодие 2017 года составил $9,7 млрд, из них экспорт — $6,2 млрд, импорт — $3,4 млрд. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период годом ранее: в 2016 году товарооборот составил $6,5 млрд. Доля Южной Кореи во всем товарообороте России составила 3,6%. По итогам 2016 года 74,83% всего российского экспорта в Южную Корею занимали минеральные ресурсы.

Как рассказывал РБК в мае председатель Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с Южной Кореей при Московской торгово-промышленной палате Станислав Кочкин, в 2016 году Россия заняла только 15-е место по объему товарооборота с этой страной. Удельный вес России в торговом балансе Южной Кореи — 1,5%. Кочкин отметил, что в российском экспорте доминировали энергоресурсы.

По данным Минэнерго, в 2016 году Россия отгрузила 10,9 млн т СПГ, основным импортером стала Япония (67,6%), Южная Корея — на втором месте (17%).

Авторы: Людмила Подобедова, Андрей Гатинский.
Теги: газ , Владимир Путин , КНДР , Южная Корея , Мун Чжэ Ин
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