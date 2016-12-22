Орешкин заявил о заниженных суверенных рейтингах России

По показателям экономического развития Россия заслуживает более высоких рейтингов, чем текущие оценки агентств, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, опасения рейтинговых агентств безосновательны

Максим Орешкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия заслуживает более высокого суверенного кредитного рейтинга, считает министр экономического развития Максим Орешкин, передает корреспондент РБК с проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

«Мы перешли к стабильной низкой инфляции, вернулись к экономическому росту, стабильная динамика на валютном рынке, созданы механизмы защиты экономики от внешних шоков, от волатильности цен на нефть. Все эти факторы, конечно, вместе взятые, позволяют говорить о том, что Россия заслуживает более высоких рейтингов», — заявил министр.

При этом Орешкин подчеркнул, что «конкретные рейтинги, — это решения конкретных рейтинговых комитетов конкретных рейтинговых агентств». По его словам, другие страны, имеющие более высокие рейтинги, имеют худшую динамику экономического роста и его устойчивости. «С этой точки зрения, конечно, российская экономика должна выглядеть сильнее. Те опасения, которые рейтинговыми агентствами высказывались, особенно в 2015–2016 годах, сейчас во многом уже безосновательны», — заверил министр.

В апреле 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. «Россия осуществила последовательный и заслуживающий доверия ответ политики на резкое падение цен на нефть. Гибкий курс, сильная приверженность таргетированию инфляции, бюджетная консолидация и поддержка финансового сектора позволили сохранить надежные внешние и бюджетные балансы», — отметили тогда аналитики международного агентства. Присвоенный России рейтинг на одну ступень выше «мусорного».

В настоящее время Fitch является единственным агентством большой тройки, которое присвоило России инвестиционный рейтинг. Рейтинг S&P в отношении России находится на «мусорном» уровне ВВ+ с позитивным прогнозом, рейтинг Moody's — Ba1 также не является инвестиционным.

15 сентября рейтинг должен быть пересмотрен агентством S&P.

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating в среду, 6 сентября, сохранило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга России на уровне «стабильный», сообщает ТАСС. Кредитный рейтинг России в национальной и иностранной валютах сохранен на уровне «А». «Хотя новые санкции, введенные США и ЕС, оказывают давление на Россию, восстановление внутренних факторов роста экономики облегчает выполнение задачи по поступлению средств в бюджет страны», — цитирует агентство положение доклада. «Низкий уровень госдолга РФ и его оптимальная структура, а также создание новых каналов финансовых поступлений и приемлемый уровень золотовалютных резервов обеспечивают платежеспособность государства», — отметили китайские эксперты.