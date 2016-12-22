В географии дел ЮКОСа появилась новая страна

В многочисленных тяжбах бывших акционеров ЮКОСа с Россией открылся новый фронт — канадский. Как выяснил РБК, арбитраж в Торонто дал ход иску компании Luxtona против России, а Москва уже обратилась за защитой в канадский суд

Фото: Дмитрий Беляков / Bloomberg

География судебных дел ЮКОСа, тянущихся с середины 2000-х, за это время охватила более десятка юрисдикций — от Армении до США. Теперь к ним прибавилась Канада, где втайне от публики Россия защищается от финансовых претензий на $700 млн.

Речь идет об одном из так называемых дел второй волны — исках бывших миноритариев и кредиторов ЮКОСа к Российской Федерации, поданных в 2013–2014 годах в арбитражи под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге. Три аффилированные между собой компании — Luxtona, Financial Performance Holdings и Yukos Capital — выставили к российским властям требования на общую сумму $15 млрд за финансовые потери в связи с ликвидацией ЮКОСа.

Иск Financial Performance Holdings был добровольно отозван компанией, о чем РБК писал в сентябре 2016 года, и Россия теперь добивается от сдавшегося соперника возмещения судебных издержек. Но две другие бывшие структуры ЮКОСа продолжают бороться за деньги Российской Федерации. Yukos Capital в начале 2017 года получила от арбитража в Швейцарии промежуточное решение в свою пользу, которое позволило перейти к рассмотрению ее требований по существу, сообщал РБК. А в марте этого года первый этап арбитражных слушаний, проходящих в Канаде, выиграла и Luxtona, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон спора, и подтвердил представитель канадского Минюста.

Почему Канада?

Luxtona, учрежденная на Кипре, обратилась в Постоянный третейский суд в 2014 году, обвинив Россию в нарушении Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), защищающего западные инвестиции в постсоветский нефтегазовый сектор. В финансовом отчете Luxtona за 2013 год (есть у РБК) говорится, что компания владела обыкновенными акциями ЮКОСа (их количество не указано) и понесла ущерб на $724 млн из-за действий российских властей. «Менеджмент считает, что банкротство и ликвидация ЮКОСа были частью незаконной экспроприации, и поэтому инициировал арбитражное разбирательство против Российской Федерации в соответствии с Договором к Энергетической хартии», — говорилось в отчете.

Россия согласилась участвовать в процессе, а местом проведения арбитража был выбран Торонто (неясно, договорились ли об этом стороны или так решил арбитражный суд). «Выбор Канады как места арбитража встречается редко», — говорит РБК партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. По данным опроса юридической фирмы White & Case, проведенного в 2015 году, наиболее популярными площадками для международных арбитражных разбирательств являются Лондон, Париж, Гонконг, Сингапур, Женева, Нью-Йорк и Стокгольм. Но Канада была одной из первых стран, которая еще в 1986 году приняла Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, и считается «нейтральной, стабильной» юрисдикцией для этих целей, отмечало в 2012 году отраслевое издание Global Arbitration Review.

Россия торопится оспорить

В марте 2017 года канадский арбитраж под председательством судьи Джона Р. Крука, почти 30 лет отработавшего юрисконсультом Госдепартамента США, вынес промежуточное решение по вопросу юрисдикции в пользу Luxtona, постановив тем самым, что дело может быть рассмотрено по существу в соответствии с ДЭХ. Арбитраж отклонил все юрисдикционные возражения России. Это решение по договоренности со сторонами процесса было конфиденциальным и не было публично объявлено.

Хотя оно лишь промежуточное и вовсе не гарантирует Luxtona удовлетворения ее финансовых требований на следующем этапе арбитражных слушаний, Россия сразу же подала ходатайство об отмене промежуточного решения. Заявление было подано в Высший суд провинции Онтарио 19 апреля, сообщила РБК официальный представитель Минюста Канады и подтвердила менеджер канадской юрфирмы Torys LLP (представляет интересы России в суде Онтарио). Согласно международным конвенциям, решения международных арбитражей могут быть отменены по ограниченному количеству оснований в национальных судах по месту арбитража. На этом этапе место арбитража перестает иметь чисто техническое значение — ходатайство России будет рассматриваться именно по канадскому праву, точнее по праву провинции Онтарио. «Система канадского права является уникальной, поскольку сочетает в себе континентальное право с общим правом. Однако вряд ли эта особенность окажет какое-то серьезное влияние на данный спор», — считает Панич.

Зарубежную судебную защиту от притязаний бывших акционеров ЮКОСа координирует по поручению российских властей АНО «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ). Глава МЦПЗ Андрей Кондаков ранее говорил РБК, что Россия не хочет повторять прошлые ошибки и сразу же оспаривает промежуточные арбитражные решения, не дожидаясь окончательных (в центральном деле ЮКОСа, где арбитраж присудил бывшим акционерам рекордную компенсацию в $50 млрд, Россия не пыталась отменить промежуточные решения по юрисдикции).

Кто стоит за истцами?

Кондаков подчеркивает, что промежуточные юрисдикционные решения еще ничего не значат: даже если арбитраж присудит истцам компенсацию, национальный суд по месту проведения арбитражных разбирательств может ее отменить. Именно так было с делом британской компании RosInvestCo, миноритарием ЮКОСа, против Российской Федерации (в 2010 году Арбитражный суд Стокгольма присудил ей компенсацию, но решение было отменено в 2013 году шведским апелляционным судом) и делом испанских фондов — миноритариев ЮКОСа (стокгольмский арбитраж тоже сначала присудил компенсацию, но шведский суд ее аннулировал), а также с центральным «делом ЮКОСа»: решение гаагского арбитража о компенсации в $50 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа было отменено Окружным судом Гааги в 2016 году.

МЦПЗ считает, что все истцы в рамках дел «второй волны» фактически представляют интересы «российских олигархов», контролировавших ЮКОС. Компания Luxtona Limited, как следует из кипрского реестра юрлиц, на момент своей ликвидации в феврале 2016 года принадлежала офшору Yukos Hydrocarbons Investment Limited с Британских Виргинских островов. Последний, в свою очередь, принадлежит голландскому штихтингу (местная форма траста) Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holding (SAFPH) — одному из двух таких фондов, в которых бывшие менеджеры ЮКОСа спрятали зарубежные активы компании в ходе ее банкротства в середине 2000-х. Директором Luxtona являлся бывший топ-менеджер ЮКОСа, американец Дэвид Годфри (он также входит в совет директоров штихтингов), связаться с ним РБК не удалось.

Поскольку уставная цель штихтингов — в конечном счете вернуть сохраненные средства бывшим акционерам и кредиторам ЮКОСа, менеджмент Luxtona считает, что конечными бенефициарами компании являются бывшие кредиторы и акционеры ЮКОСа, а значит, в том числе и компания GML, следует из отчета Luxtona за 2013 год. GML владела большинством акций ЮКОСа и принадлежала Михаилу Ходорковскому и его бывшим партнерам, но сейчас основным бенефициаром GML считается проживающий в Израиле Леонид Невзлин (именно ему в 2005 году Ходорковский передал свои трасты с долями в GML). В мае 2017 года два миноритария ЮКОСа Monolit Invest и Parem Financial подали в суд Нидерландов иск против SAFPH и его директоров, обвиняя их в несправедливом приоритетном распределении средств в пользу GML, писал РБК.