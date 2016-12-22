Эксперты Титова назвали свои претензии к программе Кудрина

В стратегии Алексея Кудрина нет мер по диверсификации экономики и росту доходов граждан, она усиливает «поляризацию пространства», считают его конкуренты из группы Бориса Титова. Меры существуют, но они не опубликованы, объясняют в ЦСР

Борис Титов (слева) и Алексей Кудрин (Фото: Сергей Бобылев / «Коммерсантъ»)

Институт экономики роста имени Столыпина сформулировал свои основные претензии к программе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. В имеющихся у РБК материалах института (председателем его совета является бизнес-омбудсмен Борис Титов, подготовивший конкурирующую программу «Стратегия роста») указаны семь пунктов — от отсутствия у Кудрина планов по диверсификации экономики до критики повышения пенсионного возраста.

Титов и Кудрин представили свои программы президенту Владимиру Путину на прошлой неделе. Титов представил свой план публично еще в марте. Стратегия ЦСР не опубликована, но в распоряжении РБК есть презентация с ее основными тезисами, которую Кудрин показал президенту. Нужно определиться, насколько две программы конкурируют друг с другом, говорил Путин, вопрос в том, брать ли в работу какую-то из них полностью или «что-то с чем-то соединить, дополнить». Однако как объединять столь разные документы, остается неясным: Кудрин неоднократно упрекал Титова в желании «напечатать деньги», а сами «столыпинцы», как следует из их критики, не понимают, как ЦСР будет добиваться целевых показателей.

Как перестать отставать

«В программе ЦСР ключевой угрозой заявлено технологическое отставание России от развитых стран. При этом не совсем понятно, как это отставание будет наверстываться», — пишут эксперты Титова.

«Технологическая революция», на необходимость которой указывает Кудрин, должна, по замыслу ЦСР, включать в себя инвестконтракты для продвижения российских компаний на рынки дронов и беспилотных автомобилей, формирование «новых секторов экономики» (постуглеродная энергетика, биотехнологии, «зеленая» химия), внедрение искусственного интеллекта. За счет этого Россия должна войти в девятку лидеров по числу выданных международных патентов и увеличить долю оборудования в экспорте до 13% к 2024 году (сейчас 8,3%).

Кудрин также предлагает на 0,8 п.п. ВВП увеличить финансирование образования, создать «глобальные» университеты, ввести профильное образование в старшей школе. Но непонятно, как эти изменения будут внедряться, указывает Институт Столыпина. Современное образование «само по себе бессмысленно без массового создания высокопроизводительных рабочих мест», пишут эксперты, а создать их помогут лишь механизмы денежно-кредитной и налоговой политики.

Мягкая или жесткая Подход к денежно-кредитной политике лежит в основе разногласий между Титовым и Кудриным. Если глава ЦСР поддерживает жесткую монетарную политику Центробанка, то Титов — за ее смягчение и удержание ключевой ставки на уровне «инфляция+2%». «Американцы, европейцы, японцы [после мирового кризиса] нашли в себе силы изменить мышление. Они осознали, что нужно делать инъекции в экономику, чтобы она вернулась к прежним темпам роста, и пошли по пути смягчения денежной политики», — заявлял он на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме. Кудрин же говорил, что не поддерживает «желание напечатать деньги и раздать для инвестиций» (программа Столыпинского клуба требует ежегодных вложений в размере 1,5 трлн руб. в течение пяти лет). Титов утверждает, что его неправильно понимают. «Что касается того, что мы предлагаем заливать экономику деньгами, — полная чушь», — заявил он на ПМЭФ.

Экономика без нефтяной иглы

Вторая претензия Столыпинского института в том, что программа ЦСР не предполагает диверсификации экономики. Сейчас сырьевой экспорт России составляет $170,2 млрд, а несырьевой — $109 млрд, говорится в презентации ЦСР. К 2024 году несырьевой экспорт должен удвоиться, а к 2035-му — опередить сырьевой. Но ЦСР прогнозирует сокращение обрабатывающей промышленности и рост торговли и HoReCa, пишут соратники Титова (в презентации Кудрина этих данных нет), и это «не свидетельствует о каких-либо структурных сдвигах в экономике, а наоборот — об усугублении диспропорций». «Перечисленные новые сектора в России сейчас еще не созданы, поэтому не смогут в кратко- и среднесрочной перспективе обеспечить удвоение объемов экспорта», — указывают они. Сосредоточиться, по мнению авторов, нужно на ОПК, машиностроении и углубленной обработке сырья.

При реализации предложений ЦСР экономика к 2024 году вырастет на 29%, а реальные располагаемые доходы граждан — на 25%, следует из презентации Кудрина. В Институте экономики роста не считают это «значимым результатом». Доходы населения с 2014 по 2016 год сократились в среднем на 15% (а для тех, кто не входит в 20% богатейших людей, — на 25–30%), указывают они. С учетом этого результаты ЦСР будут означать «сохранение отставания уровня жизни в России от развитых стран». «Стратегия роста» предполагает рост дохода среднероссийской семьи на 60% в реальном выражении. Достичь этого экономисты предлагают путем создания высокопроизводительных рабочих мест, которые приведут к высоким зарплатам и росту покупательной способности. Масштабное падение реальных доходов в апреле 2017 года вернуло их к уровню 2009 года, подсчитал ранее Внешэкономбанк.

Поляризация с агломерациями

«Программа ЦСР подразумевает усиление поляризации пространства России, концентрируя меры территориально-экономической политики на крупнейших агломерациях», — пишет Институт Столыпина. В 2018–2024 годах города должны расти опережающими темпами роста (на 5–7% ежегодно), говорится в программе ЦСР. Добиться этого следует за счет дополнительных полномочий для лидирующих регионов. Так, города с населением свыше 1 млн человек в нескольких пилотных субъектах должны получить статус городских автономий, их следует наделить новыми полномочиями в сфере ЖКХ и градостроительства, также необходимо повысить их финансовую самостоятельность, отмечается в программе ЦСР. Вклад агломераций в ВВП должен вырасти с 40 до 50%.

Сейчас в глобальной конкуренции могут участвовать только два российских города — Москва и Санкт-Петербург, говорил Кудрин на ПМЭФ. Вдвоем они создают 27% ВВП страны — значительно больше, чем два первых по размеру экономики города в США (13%) и Западной Европе (9%), и для России это скорее недостаток, заявил глава ЦСР.

Но деревни и города уже не первый год «теряют свою привлекательность для жизни, поскольку там нет рабочих мест», пишут соратники Титова: «Чрезмерная поляризация пространства и опустынивание больших территорий — угроза национальной безопасности». Сами они предлагают сделать акцент на агломерациях с населением 100–500 тыс. человек, «на базе которых будут созданы кластеры различной специализации — в зависимости от специфики региона».

Пенсионный возраст и налоги

Еще один вопрос «столыпинцев» касается пенсионной реформы. ЦСР не публиковал свои предложения по пенсионному возрасту. Они предполагают рост выхода на пенсию до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин, говорят два собеседника РБК, знакомые с содержанием стратегии. Такая мера должна обеспечить рост пенсий в реальном выражении на 30% к 2024 году.

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. ЦСР предлагает увеличивать пенсионный возраст с шагом по полгода в год. Пенсионный фонд не закладывал повышение пенсионного возраста в бюджет на 2018–2020 годы, говорил на ПМЭФ в интервью «Россия 24» глава ПФР Антон Дроздов.

В Институте Столыпина предложения ЦСР считают «антисоциальными» и настаивают, что единственная их цель — сокращение расходов. В ответ эксперты Титова призывают не допустить повышения пенсионного возраста, пока продолжительность жизни в России не достигнет 75 лет, обеспечить стопроцентное бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших во время СССР, и перевести накопительную систему на добровольную основу. Повысить пенсии экономисты предлагают за счет все того же роста производительности и повышения зарплат.

В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года (77 лет у женщин и 66,6 года у мужчин), сообщала в марте глава Минздрава Вероника Скворцова. По мнению экспертов из Института экономики роста, низкая продолжительность жизни в России связана прежде всего с низким уровнем жизни, а также низкими расходами на социальную сферу. Стратегия ЦСР предполагает увеличение продолжительности жизни до 76 лет к 2024 году, расходы на здравоохранение должны увеличиться на 0,7 п.п. ВВП. Их оппоненты считают эти меры недостаточными, предлагая повысить аналогичные расходы на 1,7 п.п. к 2025 году.

Титов и Кудрин расходятся и в планах по изменению налогов. ЦСР предлагает не повышать налоги до 2024 года (исключение — маневр в нефтяной отрасли и некоторые акцизы). Но налоговая нагрузка на бизнес в России уже «является одной из самых высоких в мире», отвечает Институт Столыпина. У него самого налоговые предложения довольно обширные — в частности, Титов предлагает ввести налоговые каникулы сроком на пять лет для новых производственных предприятий и льготы по уплате налога на прибыль.

Программа с секретом

Наконец, Институт Столыпина указывает, что стратегия Кудрина носит «секретный» характер, не проходила обсуждения с экспертами, что отражается на качестве проработки предложений. Общественное обсуждение стратегии «не предполагается», пишут авторы. Путин, комментируя закрытость планов ЦСР, ранее говорил, что любая стратегия такого уровня должна «проходить широкое общественное обсуждение».

Сам Кудрин в июньском интервью РБК заявил, что ЦСР проводит «плотную работу» с профильными министерствами и администрацией президента. «Стратегия должна быть не стратегией ЦСР, стратегия должна быть стратегией президента. И президент сам определит, что будет являться ключевыми факторами этой стратегии. Мы подносим материалы, мы подносим «патроны», что называется», — указал Кудрин. Обсуждения в «широком кругу экспертов» были, но, как правило, в закрытом режиме, поделился он.

Представитель ЦСР говорит, что меры по достижению целевых показателей, чье отсутствие вызвало критику Столыпинского института, в программе прописаны. Что должно попасть в итоговую стратегию, решит президент, подчеркивал Кудрин.