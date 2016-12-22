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Бюджет недополучит 200 млрд руб. от госкомпаний
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Бюджет недополучит 200 млрд руб. от госкомпаний
Экономика, 15:49
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Бюджет недополучит 200 млрд руб. от госкомпаний
Бюджет в 2017 году получит на 205 млрд руб. меньше дивидендов госкомпаний, чем планирует Минфин, оценила Счетная палата. Правительство не учло снижения выплат от «Газпрома» и риски от снижения норматива для оборонных предприятий
Офис «Газпрома» в Москве (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Счетная палата оценила недопоступление дивидендов госкомпаний в федеральный бюджет в 2017 году в 205 млрд руб. Об этом заявила председатель палаты Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Таким образом, план по сбору дивидендов с госкомпаний будет выполнен только на 58%, оценивает Счетная палата.

Действующий закон о бюджете предусматривает получение дивидендов в 2017 году на сумму 483,5 млрд руб., и правительство во внесенных в Думу поправках сохраняет этот прогноз.

Законопроект о поправках в бюджет не учитывает уточненного прогноза Росимущества по дивидендам, говорится в заключении Счетной палаты на проект закона. По данным Росимущества, бюджет должен получить на 19,8% меньше дивидендов, чем запланировано в поправках. Письмо с уточненным прогнозом Росимущества было направлено в Минфин 15 мая, в нем говорится, что бюджет получит 387,5 млрд руб. (на 95,7 млрд руб. меньше, чем указано в поправках). В частности, дивидендные выплаты «Газпрома» в пользу Росимущества будут на 98,3 млрд руб. меньше, чем указано в законопроекте, следует из документа Счетной палаты.

В предложенных бюджетных поправках также не учтены риски возможного принятия правительством отдельных решений по изменению норматива отчислений в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса и других компаний, как это случалось в предыдущие годы, отмечает Счетная палата. Министр финансов Антон Силуанов признавал в интервью телеканалу РБК на Санкт-Петербургском экономическом форуме, что исключения из тех норм выплат, которые учитывались при составлении бюджета на 2017 год, добились «Роснефтегаз», «Газпром» и «Роснефть».

Норма о дивидендных выплатах госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли, которую предлагал Минфин, еще не принята правительством, заметила Голикова. То есть сейчас все еще действует старая норма, предполагающая выплату не менее 25% от чистой прибыли. ​

В бюджетных поправках предусмотрена норма о возможности дополнительного использования 200 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для финансирования бюджетного дефицита (сверх запланированных трат ФНБ на 663,5 млрд руб.). Эта норма как раз может быть задействована на случай недопоступления дивидендов, как прогнозирует Счетная палата. Похожая норма была добавлена в бюджет и в прошлом году: тогда правительство подстраховалось на случай, если государственный «Роснефтегаз» не сумеет продать 19,5% «Роснефти», предусмотрев выделение 705 млрд руб. из Резервного фонда (в итоге этого​ не понадобилось).

 

Автор: Анна Могилевская
Теги: Счетная палата , дивиденды , "Газпром" , «Роснефтегаз» , Бюджет
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