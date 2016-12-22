Минфин увеличит закупки валюты в пять раз

В июне Минфин планирует закупить в пять раз больше валюты для резервов, чем в прошлом месяце. На курс рубля это не повлияет, говорит эксперт

Антон Силуанов (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Минфин в июне закупит иностранной валюты на нефтегазовые рублевые сверхдоходы в пять раз больше, чем в мае.

В июне ведомство планирует получить 41,2 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов от более высокой, чем заложено в законе о федеральном бюджете, цены на нефть (выше $40/барр). Также на покупку валюты будут направлены 3,8 млрд руб., полученных в мае сверх прогнозировавшихся нефтяных допдоходов. «Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июня по 6 июля 2017 года, составляет 45,1 млрд руб.», — говорится в сообщении ведомства. Ежедневно Центробанк будет закупать на Московской бирже валюту на 2,1 млрд руб. в интересах Минфина, следует из сообщения министерства.

Всего в 2017 году Минфин планирует закупить валюты на сумму, эквивалентную 624 млрд руб., следует из подготовленного ведомством проекта поправок в федеральный бюджет. Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что на сумму валютных закупок, проведенных в 2017 году, в следующем году будет пополнен Резервный фонд. А в этом году Резервный фонд будет полностью потрачен: запланировано расходование 1,06 трлн руб. из него (это произойдет во втором полугодии), на 1 июня в Резервном фонде остается 932,7 млрд руб.

Минфин с февраля направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные в результате более высокой цены на нефть, чем заложено в федеральный бюджет. Объем закупок ранее последовательно сокращался. В феврале ведомство направило на покупку валюты 113,1 млрд руб., в марте ведомство резко сократило объем закупок — до 70,5 млрд руб. по причине более низкого, чем ожидалось, экспорта нефти и укрепления курса рубля к доллару. В апреле на покупку валюты было направлено 69,9 млрд руб. Наконец, в прошлом месяце Минфин направил на покупку валюты лишь 8,5 млрд руб.

Чиновники финансово-экономического блока говорят, что операции на валютном рынке сдерживают укрепление рубля. Аналитики считают, что влияние этих операций на курс пренебрежимо мало: на покупки Минфина приходится менее 1% среднедневного объема торгов на валютном рынке Московской биржи.

Закупки Минфина никак не связаны с текущей ситуацией на валютном рынке, они ориентируются только на объем допдоходов, полученных в предыдущем месяце, поясняет экономист БКС Владими Тихомиров. «Сама по себе сумма незначительная, речь идет о порядка 35 млн долларов в день. При объеме торгов в среднем порядка 15-17 млрд долларов в день, как вы понимаете, 35 млн никакого влияния на курс не оказывает», — считает Тихомиров. По мнению экономиста, в ближайший месяц сезонность будет подталкивать цены на нефть вверх. Но в конце июля -начале августа, когда начнут продаваться октябрьские фьючерсы на нефть, нефть традиционно ослабевает, напоминает Тихомиров. «Плюс к этому в конце июля предстоит выплаты дивидендов госкомпаниями, как правило от них будет наблюдаться повышенный спрос на валюту, в связи с тем, что им надо будет платить дивиденды в том числе в валюте. Суммарно это возможное снижение цен на нефть и выплата дивидендов в июле — августе может оказать давление на курс рубля. На два — три [рубля] к доллару курс может снизиться», — считает эксперт.