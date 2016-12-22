СМИ узнали о возможном появлении в России нового крупного золотодобытчика

В России может появиться новый крупный золотодобытчик, который займет второе место на рынке: группа «Ренова» Вексельберга добивается объединения с Petropavlovsk, а в последствии и консолидации с Highland Gold Абрамовича

Добыча золота в России (Фото: Александр Петров / ТАСС)

Частная бизнес-группа «Ренова» Виктора Вексельберга хочет начать контролировать золотодобывающую Petropavlovsk, в которой уже является крупнейшим акционером — она владеет 22,34% ценных бумаг добывающей компании, а совместно с дружественными фондами Sothic Capital Management и M&G Debt Opportunities (входит в Prudential) контролирует около 40% акций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

​По информации издания, в настоящее время «Ренова» добивается смены совета директоров компании. При положительном исходе на июньском собрании акционеров группа начнет объединять свое «Золото Камчатки» с Petropavlovsk.

Также источники указывают, что помимо курса на установление контроля «Реновы» над Petropavlovsk идут также предварительные переговоры по слиянию консолидированной компании с Highland Gold Романа Абрамовича (владеет через Primerod International около 35,6%) и GV Gold, подконтрольной владельцам Ланта-банка во главе с Сергеем Докучаевым.

В случае если золотодобытчик объединится с Highland Gold (это слияние два собеседника издания считают наиболее вероятным), объемы добычи составят приблизительно 25 т золота в год (12,95 т — Petropavlovsk, 5,1 т — «Золото Камчатки» и 7 т — Highland Gold, согласно показателям за 2016 год). Для объединения с группой Абрамовича ключевым моментом может стать достройка Petropavlovsk к 2019 году автоклава для упорных руд.

В случае слияния с GV Gold компания сможет претендовать на четвертое место по рынку с общим годовым объемом добычи в 18,4 т. Для акционеров CV Gold аргументом может стать наличие у Petropavlovsk листинга.

Сами компании от комментариев изданию отказались. В Highland Gold назвали эту информацию «рыночными спекуляциями». По словам собеседников, все разговоры о подобных переговорах останутся спекуляциями, пока у Petropavlovsk не запустится автоклав для упорных руд. Источники газеты, близкие к Highland Gold, GV Gold и их акционерам, подчеркивают, что «были разные предложения», но детальных переговоров нет.