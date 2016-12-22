Минсвязь предложила обложить операции с криптовалютами НДФЛ

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что в ведомстве готовят список решений и правил обращения криптовалют в стране. По его словам, подобные операции должны облагаться налогом на доходы физических лиц

Николай Никифоров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Как рассказал Никифоров в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, Министерство связи сейчас готовит список решений и правил обращения биткоинов. По его словам, такие операции должны облагаться не НДС или налогом на прибыль, а налогом на доходы физических лиц, сообщает корреспондент РБК.

Глава ведомства уточнил, что речь идет о правилах по криптоинструментам по технологии блокчейн с применением российской криптографии.

Никифоров предположил, что биткоин вряд ли будет полностью легализован в России, поскольку эта технология основана на иностранных алгоритмах шифрования, а они не признаны с точки зрения российской юрисдикции.

Никифоров указал, что главным преимуществом криптоинструментов является расширение бизнес-операций. «Через год-два помимо ICO будет 10–20 разных инструментов», — предположил он.

Глава Минсвязи также указал на необходимость обеспечить конвертабельность российских криптовалют и оборот с традиционными.

По словам главы Минсвязи, ведомство представит правила обращения криптовалют в правительство, в ЦБ и другие финансовые институты, которые будут отвечать за кредитно-денежную составляющую. Само министерство будет заниматься техническими вопросами.

Никифоров также сказал, что сам майнингом (генерацией) криптовалют не занимается, поскольку его полномочия и отсутствие времени это не позволяют.