Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·NewsPink
Искусство собирать
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,26 57,48 EUR Нал. 68,58 67,69 USD Бирж. 57,91 +0,43 EUR Бирж. 67,93 -0,00 USD ЦБ. 57,81 -0,20 EUR ЦБ. 67,91 -0,54 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4386,14 +8,92 ММВБ 2075,72 -0,07% РТС 1128,69 -0,71% Brent 56,07 -0,81% DJIA 22557,60 +0,68% Nasdaq 6516,72 +0,32% FTSE 7438,84 +0,90%
Россия оказалась третьим по величине инвестором в экономику Украины
Лента новостей
В посольстве России в США приспустили флаг в память о жертвах Лас-Вегаса 02:10, Общество Россия оказалась третьим по величине инвестором в экономику Украины 01:54, Экономика СМИ сообщили о падении доходов ИГ от продажи нефти на 90% 01:44, Политика В Москве возбудили дело после нападения на водителя машины скорой помощи 01:06, Общество Отец убийцы из Лас-Вегаса оказался «опасным психопатом» 00:51, Общество МИД поблагодарил ЦРУ «за поддержку и продвижение русского языка» 00:49, Политика В Сербию прибыли два подаренных Россией истребителя МиГ-29 00:37, Политика Банки запустят систему мгновенных переводов для физлиц в 2018 году 00:16, Финансы Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды в $600 млн. 00:13, Бизнес Дума в обязательном порядке рассмотрит сокращение новогодних каникул 00:01, Политика Еврокомиссия назвала незаконным референдум в Каталонии 02 окт, 23:55, Политика В США умер рок-музыкант Том Петти 02 окт, 23:40, Общество Битва за референдум: почему независимость Барселоны приведет к кризису 02 окт, 23:25, Политика Тимошенко оштрафовали за незаконное пересечение границы Украины 02 окт, 23:14, Политика Власти потратили $2,8 млрд из ФНБ на покрытие дефицита Пенсионного фонда 02 окт, 23:08, Экономика Правительство представило новую формулу страховых взносов для ИП 02 окт, 23:01, Экономика Суд назначил главе штаба Навального 20 суток ареста 02 окт, 22:55, Политика «Одинокий волк» или «воин халифата»: кто стоит за стрельбой в Лас-Вегасе 02 окт, 22:44, Политика Курс криптовалюты вырос на 695% после заявления о несостоявшейся сделке 02 окт, 22:17, Финансы Слуцкого впервые признали лучшим тренером в Английской футбольной лиге 02 окт, 22:11, Спорт В ДНР назвали сбой связи оператора «МТС-Украина» диверсией 02 окт, 22:06, Политика СМИ показали фото разбитых стрелком окон в гостинице в Лас-Вегасе 02 окт, 21:43, Общество МИД назвал захватчиками обыскавших генконсульство России в Сан-Франциско 02 окт, 21:40, Политика Facebook наймет 1 тыс. человек из-за данных о покупках рекламы из России 02 окт, 21:21, Политика Рекордное число НКО подало заявки на президентские гранты 02 окт, 21:10, Общество В БелГУ прокомментировали решение совета ВАК по диссертации Мединского 02 окт, 21:04, Общество Отец гламура: как Сай Ньюхаус помог выжить Conde Nast в эпоху интернета 02 окт, 21:04, Свое дело Тусовка в странной квартире: программе «Взгляд» 30 лет 02 окт, 20:55, Технологии и медиа 
Россия оказалась третьим по величине инвестором в экономику Украины
Экономика, 01:54
0
Россия оказалась третьим по величине инвестором в экономику Украины
Около 11% всех инвестиций в украинскую экономику по состоянию на 1 июля 2017 года пришлись на Россию. Причем общая сумма вложений за полгода выросла
Ремонт на майдане Незалежности (площадь Независимости) в Киеве, Украина (Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ)

Как следует из информации Госкомстата Украины, на 1 июля 2017г. Россия вложила в Украину $4,43 млрд. Для сравнения по состоянию на 1 января 2017г. эту цифра составляла $4,31 млрд.

По общему объему инвестиций Россия занимает третье место (11% от общего объема), уступая Кипру и Нидерландам. Для примера объем вложений Германии – 4,5%, Польши – 2,1%, Великобритании – 5,5%, Франции – 3,4%, США – 1,4%, Канады – 0,1%.

В документе Госкомстата Украины подчеркивается, что приведенные данные не учитывают Крым и Севастополь, которые называются «временно оккупированными территориями».

Госкомстат опубликовал и цифры инвестиций Украины в различные страны мира. Как выяснилось, $5,93 млрд (93% от общего объема) ушло на Кипр, $147 млн в Россию и $73 млн – в Латвию.

В мае 2017 года ВБ одобрил решение о передаче Украине займа на $150 млн. Директор ВБ по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявлял, что украинские партнеры «обладают креативным и уникальным деловым потенциалом и могут производить высококачественную конкурентоспособную продукцию».

В апреле 2017 года МВФ выделил Украине кредитный транш на $1 млрд. Общий объем помощи составил $8,4 млрд. «Украинская экономика показывает желанные признаки восстановления», — указывалось в сообщении МВФ.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Украина , Госкомстат
Главное
Дума в обязательном порядке рассмотрит сокращение новогодних каникул Политика
Материалы по теме
Украина решила судиться с Россией из-за моста в Крым Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку