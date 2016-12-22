Россия оказалась третьим по величине инвестором в экономику Украины

Около 11% всех инвестиций в украинскую экономику по состоянию на 1 июля 2017 года пришлись на Россию. Причем общая сумма вложений за полгода выросла

Ремонт на майдане Незалежности (площадь Независимости) в Киеве, Украина (Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ)

Как следует из информации Госкомстата Украины, на 1 июля 2017г. Россия вложила в Украину $4,43 млрд. Для сравнения по состоянию на 1 января 2017г. эту цифра составляла $4,31 млрд.

По общему объему инвестиций Россия занимает третье место (11% от общего объема), уступая Кипру и Нидерландам. Для примера объем вложений Германии – 4,5%, Польши – 2,1%, Великобритании – 5,5%, Франции – 3,4%, США – 1,4%, Канады – 0,1%.

В документе Госкомстата Украины подчеркивается, что приведенные данные не учитывают Крым и Севастополь, которые называются «временно оккупированными территориями».

Госкомстат опубликовал и цифры инвестиций Украины в различные страны мира. Как выяснилось, $5,93 млрд (93% от общего объема) ушло на Кипр, $147 млн в Россию и $73 млн – в Латвию.

В мае 2017 года ВБ одобрил решение о передаче Украине займа на $150 млн. Директор ВБ по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявлял, что украинские партнеры «обладают креативным и уникальным деловым потенциалом и могут производить высококачественную конкурентоспособную продукцию».В апреле 2017 года МВФ выделил Украине кредитный транш на $1 млрд. Общий объем помощи составил $8,4 млрд. «Украинская экономика показывает желанные признаки восстановления», — указывалось в сообщении МВФ.