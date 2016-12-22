Правительство представило новую формулу страховых взносов для ИП

Правительство внесло в Думу законопроект, отменяющий зависимость страховой нагрузки на малый бизнес от уровня МРОТ. Новый порядок расчета менее прозрачен для бизнеса, а взносы все равно будут индексироваться выше инфляции

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин (слева) и министр финансов России Антон Силуанов (справа) (Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ)

Вместе с проектом федерального бюджета на 2018–2020 годы правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговой кодекс (НК), существенно меняющие порядок определения нагрузки на индивидуальных предпринимателей по страховым взносам. Законопроектом предлагается установить новый фиксированный размер взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для ИП без наемных работников (уплачивающих взносы «за себя»). Эти платежи больше не будут зависеть от минимального размера оплаты труда (МРОТ), но будут ежегодно индексироваться по решениям правительства. В случае принятия закона норма начнет действовать с 1 января 2018 года.

В этом году правительство наконец решило довести МРОТ до прожиточного минимума — это должно произойти в начале 2019 года. Это значит, что страховые взносы ИП, если не отвязать их от МРОТ, вырастут очень сильно в ближайшие пару лет. С 1 января 2018 года фиксированный платеж ИП по действующему законодательству уже должен вырасти на 27% (более чем на 7 тыс. руб.). Предложенные изменения позволят сохранить «экономически обоснованный уровень фискальной нагрузки» по уплате страховых взносов для ИП, не производящих выплат физлицам, указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Идея законопроекта обсуждалась и была одобрена в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента «Опоры России» Александра Калинина, пояснила РБК официальный представитель Минэкономразвития. По ее словам, представленный в Госдуму документ — совместный законопроект Минфина, Минэкономразвития и Минтруда. Отвязка страховых взносов от МРОТ позволит снизить нагрузку на бизнес в целом, говорит представитель ведомства.

Законопроект устанавливает фиксированный взнос для ИП в размере 26 545 руб. на пенсионное страхование и 5840 руб. на медицинское страхование — итого 32,4 тыс. руб. Таким образом, если закон примут, платеж по взносам вырастет на 15,7% относительно текущего размера, а если сохранится привязка к МРОТ, то взносы вырастут по меньшей мере на 26,5%.

Как ИП платят страховые взносы сейчас Страховые взносы ИП определяются по формуле «МРОТ, помноженный на 12 (месяцев) и на ставку взноса (26% — на пенсионное страхование и 5,1% — на медицинское)». МРОТ для определения страховых взносов берется по состоянию на 1 января. Плательщики с годовым доходом более 300 тыс. руб. дополнительно уплачивают 1% от превышения доходов над 300 тыс. В 2017 году для ИП с доходом до 300 тыс. руб. взносы на пенсионное страхование составляют 23 400 руб., на медицинское — 4590 руб. Для зарабатывающих больше 300 тыс. — столько же плюс 1% от величины превышения. При этом сумма взносов на пенсионное страхование не может превышать восьмикратную величину МРОТ.

Сложный принцип

Ставку пенсионных взносов предлагается зафиксировать в размере 26 545 руб., если доход ИП не превышает 300 тыс. руб. за год. Если доход предпринимателя превышает 300 тыс. руб., то взносы в Пенсионный фонд составят 26 545 руб. + 1% доходов свыше 300 тыс. руб. Для взносов на медицинское страхование устанавливается платеж 5840 руб. В пояснительной записке правительство никак не поясняет, почему цифры именно такие. Но источник РБК, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, объясняет логику так: для формирования объема пенсионных прав для самозанятой категории застрахованных лиц нужно создать ситуацию, когда фиксированный размер страхового взноса будет ежегодно обеспечивать формирование не менее одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). А стоимость ИПК зависит от размера предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, устанавливаемой ежегодно правительством.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Законодатели посчитали размер фиксированной ставки по формуле исчисления ИПК, исходя из того, что предельная база для исчисления страховых взносов будет увеличена в 2018 году до 1,021 млн руб., говорит эксперт компании «СКБ Контур» Павел Орловский.

В свою очередь, фиксированный взнос на обязательное медицинское страхование предлагается рассчитывать исходя из средневзвешенного тарифа страховых взносов на ОМС неработающего населения с применением понижающего коэффициента 0,75. Согласно закону о размере и порядке расчета тарифа на ОМС неработающего населения, к фиксированному тарифу в размере 18 865 руб. применяется т.н. коэффициент дифференциации для регионов.

Индексация выше инфляции

Законопроект предполагает, что начиная с 2019 года обе фиксированные ставки (на пенсионное и медицинское страхование) будут ежегодно индексироваться по решениям правительства. Пенсионный взнос будет индексироваться таким образом, чтобы обеспечивать плательщикам взносов формирование за каждый календарный год не менее одного ИПК. «Индексация пойдет прямо пропорционально изменениям размера предельной базы [для исчисления страховых взносов на ОПС]», — говорит Орловский. А эта предельная база за последние три года постоянно росла, указывает он: в 2016 году она увеличилась на 11,95% (до 796 тыс. руб.), в 2017-м — на 10,05% (до 876 тыс. руб.), а в 2018 году она вырастет на 10,05% (до 1,021 млн руб.). Предельная база сама по себе ежегодно индексируется в соответствии с ростом средней зарплаты в стране и повышающим коэффициентом (на 2018 год он равен 2,0).

Таким образом, страховые взносы по новому порядку будут индексироваться, скорее всего, с опережением инфляции, которая прогнозируется в пределах 4% в ближайшие три года. Ранее Минэкономразвития, предлагая отвязать страховые взносы ИП от уровня МРОТ, планировало индексировать социальные платежи ИП с учетом инфляции, но впоследствии от этой идеи было решено отказаться.

Фиксированный платеж на ОМС будет ежегодно индексироваться «в размере не менее темпа роста средневзвешенного тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения», говорится в законопроекте. А рост этого тарифа в конечном счете определяется коэффициентом удорожания медицинских услуг, который ежегодно устанавливается законом о бюджете ФОМС. Так, проектом бюджета ФОМС на 2019 год устанавливается коэффициент удорожания медуслуг в 1,116, а на 2020 год — 1,161. Тарифы медицинской помощи в рамках ОМС в последнее время сильно дорожают, говорилось в заключении Счетной палаты.

Если предлагаемые поправки в НК будут приняты, то в 2018 году страховые взносы ИП составят минимум 32 385 руб., максимальная ставка составит 217 840 руб., подсчитал Орловский. «Если государство поумерит аппетиты, то новый проект выглядит явно выгоднее текущих положений НК по страховым взносам, по крайней мере на ближайшие два года. Дальше, учитывая волатильность нашего законодательства, и смысла нет загадывать», — рассуждает эксперт. В целом расчет размера фиксированной ставки взносов становится для ИП менее прозрачным, говорит он. С другой стороны, применительно к МРОТ тоже нельзя предсказать, как и сколько раз за год он вырастет.