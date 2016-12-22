Силуанов объяснил засекречивание прогнозов по дивидендам госкомпаний

Правительство решило не обнародовать план по сбору дивидендов с конкретных госкомпаний, подтвердил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, общий ориентир — 50% чистой прибыли, но возможны индивидуальные решения

Антон Силуанов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что правительство решило не публиковать оценки поступления дивидендов в федеральный бюджет по каждой из госкомпаний в отдельности. «Действительно. Вопрос [обнародования прогнозных оценок] дивидендов — это решение правительства Российской Федерации», — сказал министр, отвечая на вопрос корреспондента РБК, по итогам парламентских слушаний в Совете Федерации.

Правительство сообщило в материалах к проекту бюджета на 2018–2020 годы, внесенных в Госдуму, что поступления дивидендов от компаний с госучастием в 2018 году составят 379,8 млрд руб. (425,5 млрд и 456,9 млрд в последующие два года), но не раскрыло, из чего складываются эти оценки. В прошлом году в аналогичных материалах для Госдумы правительство опубликовало расчеты поступлений дивидендов по всем 70 крупнейшим госкомпаниям, включая «Газпром», «Роснефтегаз», «Транснефть», ВТБ и т.д.

При формировании прогноза поступления дивидендов, администрируемых Росимуществом, на 2018–2020 годы Минфин вновь учел перечисление в федеральный бюджет 50% от чистой прибыли компаний, соответственно за 2017–2019 годы, приходящейся на долю РФ. Норматив распространяется и на госбанки, включая Сбербанк (более 50% его акций принадлежит Центробанку).

Правительство будет опираться на ориентир 50%, но в каждом конкретном случае размер дивидендов будет определяться правительственными директивами, пояснил Силуанов. По его словам, правительство будет исходить из расчета ситуации в конкретной компании — уплата дивидендов не должна нарушать финансовый план компании и в полной мере сохранять ее капитал.

В 2017 году ряд госкомпаний выплатил​ менее 50% прошлогодней чистой прибыли в виде дивидендов. Например, «Газпром» отдал акционерам 20% чистой прибыли по МСФО, а «Роснефтегаз» вообще не платил дивидендов. Минфин считает, что крупнейшие госкомпании искусственно занижают уровень отдачи на вложенный капитал, что создает необоснованное преимущество для госкомпаний по сравнению с частными инвестициями.