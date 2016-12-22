Счетная палата усомнилась в эффективности мер по росту экономики

Меры, благодаря которым правительство планирует разогнать рост ВВП, несущественны по объемам, они не смогут оказать значимого влияния на рост инвестиций. Об этом говорится в докладе Счетной палаты (есть у РБК) о прогнозе социально-экономического развития на следующие три года, на основе которого готовится бюджет. В понедельник, 2 октября, в Совете Федерации с ним выступит глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
Оживление инвестиционной активности, согласно планам властей, станет одним из главных факторов по ускорению роста ВВП в следующие три года, отмечает Счетная палата. В частности, этому должна способствовать программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «6,5» (предполагает выдачу кредитов по пониженным ставкам, которая поможет небольшим компаниям нарастить инвестиции).
Но Счетная палата полагает, что программа, «будучи несущественной по объемам», «не окажет значимого влияния на объемы инвестиций в основной капитал в целом по стране». Постановление об увеличении лимита по программе на 50 млрд руб. было подписано в июне, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.
Счетная палата подвергла критике и две другие меры по подъему ВВП: «инфраструктурная ипотека» (новый механизм государственно-частного партнерства) и «фабрика проектного финансирования» (созданная на базе ВЭБа система по отбору качественных проектов и их сопровождению на всех стадиях — от разработки до реализации). Инфраструктурная ипотека за три года должна обеспечить прирост инвестиций на 1% ВВП (1 трлн руб.), фабрика проектного финансирования за два года — на 0,1% ВВП (100 млрд руб.). Но эти меры «характеризуются высокой степенью неопределенности, а объемы их финансирования, по нашему мнению, не могут оказать значительного влияния на прогнозируемые темпы роста инвестиций в основной капитал», указывает Счетная палата. Кроме того, в прогнозе нет оценок эффекта от программы по росту производительности труда, отмечают аудиторы.
РБК направил запрос в Минэкономразвития.
Нефть и рубль
Минэкономразвития в своем прогнозе использует консервативный подход к темпам роста мировой экономики, отмечает Счетная палата и напоминает о поручениях президента Владимира Путина, который в прошлом году призвал довести темпы роста ВВП в России до уровней выше среднемировых. «Заниженные прогнозируемые показатели темпов роста мировой экономики создают риски недостаточности разрабатываемых мер экономической политики для достижения целевых ориентиров», — подчеркивают аудиторы.
На низких уровнях в прогнозе Минэкономразвития находится и цена нефти в следующие три года (она не поднимается выше $43,8). Счетная палата пишет, что нужно просчитывать и рост нефтяных цен — такая ситуация возможна (ее даже рассматривали аналитики ЦБ) и может привести к укреплению рубля и, как следствие, снижению доходов федерального бюджета.