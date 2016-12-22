Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Искусство собирать
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,19 57,63 EUR Нал. 68,42 67,73 USD Бирж. 57,82 +0,34 EUR Бирж. 67,91 -0,03 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4451,00 +73,78 ММВБ 2082,12 +0,24% РТС 1132,11 -0,41% Brent 56,49 -0,07% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7412,10 +0,53%
Счетная палата усомнилась в эффективности мер по росту экономики
Лента новостей
Полиция Лас-Вегаса опубликовала фото разыскиваемой по делу о стрельбе 12:41, Общество Генератор рецептов полезных дел: себе, людям, планете 12:40, Партнерский материал В Нижнем Новгороде эвакуировали 26 школ после звонков о минировании 12:37, Общество В Мурманской области уволились замгубернатора и глава аппарата кабмина 12:26, Политика Российские туристы рассказали о ситуации в Каталонии во время референдума 12:23, Политика Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе. Главное 12:19, Общество Врач ЦСКА рассказал о травме Александра Головина 12:12, Спорт ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ в Московском регионе 12:04, Общество Сила интернета: особенности арт-рынка в цифровую эпоху 11:55, Партнерский материал НАК сообщил о ликвидации причастных к убийствам полицейских в Дагестане 11:53, Общество Фондовый рынок Испании снизился после референдума в Каталонии 11:52, Деньги Счетная палата усомнилась в эффективности мер по росту экономики 11:52, Экономика Ричард Брэнсон инвестирует в создание новых курортов в Саудовской Аравии 11:49, Общество Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло в десять раз 11:44, Общество Суд удовлетворил иск Михайлова к Навальному из-за статьи о часах Путина 11:37, Общество Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке 11:27, Финансы Kia разработала новый кроссовер X-Line для России 11:24, Авто СМИ узнали о прощании омского губернатора с командой до решения Кремля 11:12, Политика Трех футболистов «Зенита» вызвали в сборную Аргентины 11:07, Спорт Что такое новая энергетическая стратегия Соединенных Штатов 11:05, Партнерский материал ФСБ задержала планировавших взрывы в Московском регионе агентов ИГ 11:05, Общество Одиннадцатый день процесса по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция 11:00, Общество СМИ узнали о вхождении компании из Петербурга в крупнейшие подрядчики РЖД 10:55, Бизнес Аэропорт Лас-Вегаса прекратил работу из-за стрельбы в городе 10:45, Общество «Ростех» подтвердил планы оставить авиасалон МАКС в Жуковском 10:39, Общество При взрыве газа на Кубани погиб мужчина 10:13, Общество Полиция нейтрализовала открывшего стрельбу в Лас-Вегасе 10:13, Общество Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж 10:05, Фотогалерея 
Счетная палата усомнилась в эффективности мер по росту экономики
Экономика, 11:52
0
Счетная палата усомнилась в эффективности мер по росту экономики
Меры по ускорению инвестиционной активности, которые в конечном счете должны обеспечить рост ВВП, не могут оказать значительного влияния на экономическую ситуацию, считает Счетная палата
Татьяна Голикова (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Меры, благодаря которым правительство планирует разогнать рост ВВП, несущественны по объемам, они не смогут оказать значимого влияния на рост инвестиций. Об этом говорится в докладе Счетной палаты (есть у РБК) о прогнозе социально-экономического развития на следующие три года, на основе которого готовится бюджет. В понедельник, 2 октября, ​ в Совете Федерации с ним выступит глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Оживление инвестиционной активности, согласно планам властей, станет одним из главных факторов по ускорению роста ВВП в следующие три года, отмечает Счетная палата. В частности, этому должна способствовать программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «6,5» (предполагает выдачу кредитов по пониженным ставкам, которая​ поможет небольшим компаниям нарастить инвестиции).

Но Счетная палата полагает, что программа, «будучи несущественной по объемам», «не окажет значимого влияния на объемы инвестиций в основной капитал в целом по стране». Постановление об увеличении лимита по программе на 50 млрд руб. было подписано в июне, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

Счетная палата подвергла критике и две другие меры по подъему ВВП: «инфраструктурная ипотека» (новый механизм государственно-частного партнерства) и «фабрика проектного финансирования» (созданная на базе ВЭБа система по отбору качественных проектов и их сопровождению на всех стадиях — от разработки до реализации). Инфраструктурная ипотека за три года должна обеспечить прирост инвестиций на 1% ВВП (1 трлн руб.), фабрика проектного финансирования за два года — на 0,1% ВВП (100 млрд руб.). Но эти меры «характеризуются высокой степенью неопределенности, а объемы их финансирования, по нашему мнению, не могут оказать значительного влияния на прогнозируемые темпы роста инвестиций в основной капитал», указывает Счетная палата. Кроме того, в прогнозе нет оценок эффекта от программы по росту производительности труда, отмечают аудиторы.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Нефть и рубль

Минэкономразвития в своем прогнозе использует консервативный подход к темпам роста мировой экономики, отмечает Счетная палата и напоминает о поручениях президента Владимира Путина, который в прошлом году призвал довести темпы роста ВВП в России до уровней выше среднемировых. «Заниженные прогнозируемые показатели темпов роста мировой экономики создают риски недостаточности разрабатываемых мер экономической политики для достижения целевых ориентиров», — подчеркивают аудиторы.

На низких уровнях в прогнозе Минэкономразвития находится и цена нефти в следующие три года (она не поднимается выше $43,8). Счетная палата пишет, что нужно просчитывать и рост нефтяных цен — такая ситуация возможна (ее даже рассматривали аналитики ЦБ) и может привести к укреплению рубля и, как следствие, снижению доходов федерального бюджета.

Авторы: Екатерина Копалкина, Антон Фейнберг.
Теги: Минэкономразвития , прогноз , Счетная палата
Главное
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло в десять раз Общество
Материалы по теме
Мобилизация на 146 млрд: как сбалансируют бюджет непопулярными мерами Экономика
Парламентская оппозиция раскритиковала внесенный в Думу проект бюджета Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку