Счетная палата усомнилась в эффективности мер по росту экономики

Меры по ускорению инвестиционной активности, которые в конечном счете должны обеспечить рост ВВП, не могут оказать значительного влияния на экономическую ситуацию, считает Счетная палата

Татьяна Голикова (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Меры, благодаря которым правительство планирует разогнать рост ВВП, несущественны по объемам, они не смогут оказать значимого влияния на рост инвестиций. Об этом говорится в докладе Счетной палаты (есть у РБК) о прогнозе социально-экономического развития на следующие три года, на основе которого готовится бюджет. В понедельник, 2 октября, ​ в Совете Федерации с ним выступит глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Оживление инвестиционной активности, согласно планам властей, станет одним из главных факторов по ускорению роста ВВП в следующие три года, отмечает Счетная палата. В частности, этому должна способствовать программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «6,5» (предполагает выдачу кредитов по пониженным ставкам, которая​ поможет небольшим компаниям нарастить инвестиции).

Но Счетная палата полагает, что программа, «будучи несущественной по объемам», «не окажет значимого влияния на объемы инвестиций в основной капитал в целом по стране». Постановление об увеличении лимита по программе на 50 млрд руб. было подписано в июне, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

Счетная палата подвергла критике и две другие меры по подъему ВВП: «инфраструктурная ипотека» (новый механизм государственно-частного партнерства) и «фабрика проектного финансирования» (созданная на базе ВЭБа система по отбору качественных проектов и их сопровождению на всех стадиях — от разработки до реализации). Инфраструктурная ипотека за три года должна обеспечить прирост инвестиций на 1% ВВП (1 трлн руб.), фабрика проектного финансирования за два года — на 0,1% ВВП (100 млрд руб.). Но эти меры «характеризуются высокой степенью неопределенности, а объемы их финансирования, по нашему мнению, не могут оказать значительного влияния на прогнозируемые темпы роста инвестиций в основной капитал», указывает Счетная палата. Кроме того, в прогнозе нет оценок эффекта от программы по росту производительности труда, отмечают аудиторы.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.