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Нефть марки Brent упала ниже $49 после заявлений Трампа
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Нефть марки Brent упала ниже $49 после заявлений Трампа
ПМЭФ-2017, 14:28
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Нефть марки Brent упала ниже $49 после заявлений Трампа
Баррель североморской Brent по ходу торговой сессии в Лондоне опускался ниже отметки в $49. Это произошло после заявления Трампа по поводу участия США в Парижском соглашении по климату
Фото: Diego Giudice / Bloomberg

С начала торговой сессии в Лондоне Brent упал в цене более чем на 2,5%. Если начиналась сессия на отметке в $50,50 за баррель, то к 13:00 мск цена Brent опустилась до $48,97, что стало минимальным показателем с начала мая.

К 14:00 мск рынок немного скорректировался, и баррель Brent поднялся до $49,37.

Непосредственным поводом к падению нефтяных котировок стало заявление президента США Дональда Трампа о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Как указывает издание Investing, после этого на рынке возобладали настроения, что американцы тем самым увеличат нефтяные разработки и в будущем это приведет к перенасыщению рынка.

В ходе выступления на Саммите энергетических компаний в рамках Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что к 2018 году США смогут добывать 1,5 млн баррелей в сутки. Это может произойти как в случае преодоления ограничений при реализации энергетической программы Дональда Трампа, так и благодаря снижению на 60–70% капитальных затрат по проектам разработки месторождений сланцевой нефти.

Сечин отметил, что договоренность по сокращению добычи нефти дает рынку лишь временную передышку, поскольку не участвующие в нем крупные компании используют ситуацию для усиления собственной рыночной позиции.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Игорь Сечин , нефть , Brent , Дональд Трамп
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