Нефть марки Brent упала ниже $49 после заявлений Трампа

С начала торговой сессии в Лондоне Brent упал в цене более чем на 2,5%. Если начиналась сессия на отметке в $50,50 за баррель, то к 13:00 мск цена Brent опустилась до $48,97, что стало минимальным показателем с начала мая.
К 14:00 мск рынок немного скорректировался, и баррель Brent поднялся до $49,37.
Непосредственным поводом к падению нефтяных котировок стало заявление президента США Дональда Трампа о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Как указывает издание Investing, после этого на рынке возобладали настроения, что американцы тем самым увеличат нефтяные разработки и в будущем это приведет к перенасыщению рынка.
В ходе выступления на Саммите энергетических компаний в рамках Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что к 2018 году США смогут добывать 1,5 млн баррелей в сутки. Это может произойти как в случае преодоления ограничений при реализации энергетической программы Дональда Трампа, так и благодаря снижению на 60–70% капитальных затрат по проектам разработки месторождений сланцевой нефти.Сечин отметил, что договоренность по сокращению добычи нефти дает рынку лишь временную передышку, поскольку не участвующие в нем крупные компании используют ситуацию для усиления собственной рыночной позиции.